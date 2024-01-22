寒流來了！台中籲巡檢外牆防「磁磚雨」 未警示修繕最重罰30萬

寒流來襲，中市府提醒民眾注意外牆磁磚安全檢查及維護。（市府提供）

2024/01/22 19:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超強寒流來襲，台中市都發局呼籲房屋外牆磁磚受熱脹冷縮下易剝落，形成「磁磚雨」掉落砸人風險，截至目前已巡檢全市4千多件屋齡20年及15層樓以上大樓磁磚，列管330件均已改善，提醒民眾加強巡檢，如有脫落危機應先圈圍防護並儘速修繕，確保公共安全，否則可罰6萬到30萬元。

都發局指出，2016年時曾有霸王級的寒流來襲，當年外縣市曾傳大樓外牆磁磚因熱脹冷縮下脫落，並掉落砸傷人的事件，台中市府自此也啟動15層樓以上及屋齡逾20年的集合式住宅及大樓巡檢，迄今已巡檢4千餘件，共列管330件須改善，目前被列管大樓均已完成改善加固。

都發局指出，這次中央氣象署再發佈低溫特報，基於公共安全，提醒建築物所有權人或公寓大廈管理委員會加速自主檢查建築物外牆磁磚，如有脫落危機情況，應先在底下圈圍防護，並儘速委請施工廠商修繕；都發局也提醒，市民於室外通行時，應盡量行走於騎樓內，或遠離已有外牆飾材脫落情形的大樓建物，以維護自身安全。

都發局另指出，民眾若發現有大樓磁磚有脫落之虞，也可向各區公所或撥打1999台中市民一碼通通報，都發局會要求限期改善，同時張貼警示設施，逾期未辦理者可依違反「建築法」處6萬到30萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法