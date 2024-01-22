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拚電動車、鑽戒 中市各大百貨福袋頭獎愈比愈大

過年將到，各大百貨公司開始搶福袋商機。（記者蘇金鳳攝）

過年將到，各大百貨公司開始搶福袋商機。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/22 17:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離農曆春節只剩下3週，各百貨公司年貨賣得搶搶滾，不但乾貨、香腸禮盒熱銷，有些專櫃的年菜都銷售一空，由於寒流來襲，保暖衣及保暖電器都有不錯的買氣，雖然今年過年比去年慢，但是買氣卻提早到來。

新光三越台中店表示，因為社交恢復商務送禮需求，客人訂購較去年成長2至3成，尤其以台灣在地的伴手禮品牌銷售最好。

中友百貨表示，B2F食品區各專櫃在1月上旬開始推出年貨及伴手禮禮盒，顧客反應熱烈，尤其在農曆12月起更為顯著，黑橋牌多款年菜已經預訂一空，乾貨、香腸禮盒的訂購也非常踴躍。

此外，每年大年初一就是各百貨公司較勁福袋的時刻，皆採提早預購於大年初一領福袋時抽獎，除了中友百貨提早開賣頭獎是10萬元的電動車，已銷售一空。

新光三越福袋及福箱，分別於元月25日及29日於新光三越APP線上預購開搶，福袋限量300袋，福箱限量200袋，而大年初一抽福袋最大獎為價值51.7萬一克拉白色黃金鑲天然鑽石戒指。

大遠百則是元月29日至2月9日購買福袋，共500份，頭獎是6萬6商品券；廣三SOGO則是限量300個福袋，元月27日開賣，頭獎是價值近25萬的一克拉鑽戒。不過，各大百貨公司賣福袋會加百貨公司的點數，請民眾先了解後再購買。

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