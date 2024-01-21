夜店嗨過頭 超辣女大生酒駕闖禍友連坐

兩輛機車在路口碰撞。（警方提供）

2024/01/21 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女大生前天穿著超辣短褲、露臍裝與好友到夜店狂歡，結果兩人要回家時騎車雙載上路，途中撞上另輛正停等紅燈雙載機車，4人當場摔成一團掛彩，警方到場時聞到酒味對林女酒測，結果酒測值明顯超標，除當場上銬逮捕依公共危險罪送辦，友人也因共乘同車未勸導遭連坐開罰。

經查，林姓女大生當天與友人在南屯區知名夜店徹夜狂歡到清晨，酒後沒有使用計程車或大眾運輸工具，竟心存僥倖騎車上路並載乘友人，返回住處途中不慎在西區忠明南路與向上路口，追撞停等紅燈的另輛雙載重機，兩輛機車因碰撞瞬間倒地，路上遍布機車撞損零件，現場一片狼藉，也造成在場4人皆有不同程度的傷勢。

轄區第一分局公益所獲報到場處理聞到酒味，經對兩名騎士酒測，結果僅林女有酒精反應，酒測值高達0.43毫克，明顯超過法定標準值，警方當場上銬逮人，訊後依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，另後座友人也因不予勸導卻共乘，依照道交條例第35條規定，駕駛人酒測值超過0.25毫克，同車乘客將連坐處6000元以上9000元以下罰鍰。

第一分局分局長鍾承志呼籲，酒後駕車開罰重輒註銷、吊扣牌照，超過法定標準值更要移送法辦，年未春節將至，應酬聚餐多，請民眾切勿心存僥倖，養成「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，避免憾事發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林姓女大生穿短褲、露臍裝與好友到夜店狂歡。（警方提供）

林女酒測值超標。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法