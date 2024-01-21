台中屯藝中心「好運龍總來」揮毫贈春聯 初四送小福袋

台中屯藝今天舉辦「好運龍總來」揮毫贈春聯，吸引許多民眾排隊索取。（屯區藝文中心提供）

2024/01/21 17:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心今天在大廳舉辦「好運龍總來」新春揮毫活動，邀請劉達隆、陳中庸等11位知名書法家現場揮毫，現場提供220幅春聯、年畫及斗方，吸引許多民眾全家動員排隊索取，並現場欣賞書法家的揮毫風采，現場瀰漫過年氣氛，提前感受濃濃的年味。

屯區藝文中心表示，農曆春節即將到來，配合民間傳統習俗，辦理新春揮毫活動，也藉此活動向民眾拜早年，讓民眾感受春節即將到來濃濃的吉祥味，為來年祈安求福。

屯區藝文中心表示，今天現場邀請劉達隆、張景岳、陳中庸、邱仁作、賴政佑、林麗君、陳景聰、林滄池、莊連棚、謝美玲、朱幼華等11位書法名家現場揮毫，每位書法家都有各自的風格，吸引許多民眾排隊索取，並由屯藝袁淑敏主任與書法家共同寫下「舞龍耀新春祥龍獻瑞慶太平」。

此外，1月30日起至2月7日止，民眾追蹤屯藝官方臉書並按讚貼文，可至服務台兌換「龍年紅包袋」1組；另中心春節期間除夕至初三休館，初四開館將於下午2點30分在戶外廣場限量發放龍年小福袋，當日下午3點更安排小丑氣球雜耍秀、中國古典戲法等精彩表演，初五開館後亦可於服務台領取限量小福袋，春節期間歡迎民眾來屯區藝文中心走春，歡喜迎龍年。

台中屯藝今天舉辦揮毫贈春聯，書法家共同寫下「舞龍耀新春祥龍獻瑞慶太平」祝福大家。（屯區藝文中心提供）

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