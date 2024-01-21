為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中屯藝中心「好運龍總來」揮毫贈春聯 初四送小福袋

台中屯藝今天舉辦「好運龍總來」揮毫贈春聯，吸引許多民眾排隊索取。（屯區藝文中心提供）

台中屯藝今天舉辦「好運龍總來」揮毫贈春聯，吸引許多民眾排隊索取。（屯區藝文中心提供）

2024/01/21 17:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心今天在大廳舉辦「好運龍總來」新春揮毫活動，邀請劉達隆、陳中庸等11位知名書法家現場揮毫，現場提供220幅春聯、年畫及斗方，吸引許多民眾全家動員排隊索取，並現場欣賞書法家的揮毫風采，現場瀰漫過年氣氛，提前感受濃濃的年味。

屯區藝文中心表示，農曆春節即將到來，配合民間傳統習俗，辦理新春揮毫活動，也藉此活動向民眾拜早年，讓民眾感受春節即將到來濃濃的吉祥味，為來年祈安求福。

屯區藝文中心表示，今天現場邀請劉達隆、張景岳、陳中庸、邱仁作、賴政佑、林麗君、陳景聰、林滄池、莊連棚、謝美玲、朱幼華等11位書法名家現場揮毫，每位書法家都有各自的風格，吸引許多民眾排隊索取，並由屯藝袁淑敏主任與書法家共同寫下「舞龍耀新春祥龍獻瑞慶太平」。

此外，1月30日起至2月7日止，民眾追蹤屯藝官方臉書並按讚貼文，可至服務台兌換「龍年紅包袋」1組；另中心春節期間除夕至初三休館，初四開館將於下午2點30分在戶外廣場限量發放龍年小福袋，當日下午3點更安排小丑氣球雜耍秀、中國古典戲法等精彩表演，初五開館後亦可於服務台領取限量小福袋，春節期間歡迎民眾來屯區藝文中心走春，歡喜迎龍年。

台中屯藝今天舉辦揮毫贈春聯，書法家共同寫下「舞龍耀新春祥龍獻瑞慶太平」祝福大家。（屯區藝文中心提供）

台中屯藝今天舉辦揮毫贈春聯，書法家共同寫下「舞龍耀新春祥龍獻瑞慶太平」祝福大家。（屯區藝文中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
法鼓山、靈鷲山、基隆市議會推春聯 祈求龍年「龍」好運
2024/01/21 14:11

法鼓山、靈鷲山、基隆市議會推春聯 祈求龍年「龍」好運
寒流來襲11縣市低溫特報 苗栗預估體感溫度-1℃
2024/01/21 11:14

寒流來襲11縣市低溫特報 苗栗預估體感溫度-1℃

「凍凍脂」順暢排空 劉爾金狂瘦25公斤
台中東勢年紀最長人瑞邱張桂英仙逝 享嵩壽107歲
2024/01/21 10:54

台中東勢年紀最長人瑞邱張桂英仙逝 享嵩壽107歲
新冠XBB疫苗接種率 台中僅3.53%
2024/01/21 05:30

新冠XBB疫苗接種率 台中僅3.53%

ESG風潮 基建前景更看俏！
盧秀燕擁抱侯友宜 「莫散了團體、休灰了志氣」
2024/01/20 19:32

盧秀燕擁抱侯友宜 「莫散了團體、休灰了志氣」
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播