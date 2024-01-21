台中民生管線年挖破逾200件 陳俞融促加強建置3D管線圖資系統

道路常見挖路施工，陳俞融促市加強管線圖資建置避免挖破民生管線影響使用。（陳俞融提供）

2024/01/21 16:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕水、電、瓦斯是民生重要所需，但台中市議員陳俞融指出，台中市4年來每年有逾232件的自來水、瓦斯及台電等民生管線被挖破案件，連帶影響民眾使用，質疑市府建置的3D管線圖資系統不夠完整所致；台中市建設局指出，已先針對人口密集的都市計畫區的地下管線3D圖資已100%建置，預計明年底前能完成非都市計畫區的市道、區道3D管線圖資資料建置。

陳俞融說，台中市府早在2019年9月就已建置3D管線圖資系統，開放給施工單位使用，避免道路挖掘工程挖破民生管線，但從2020年到2023年來，每年平均有38.5件天然氣管線挖破、155.5件台電管線挖破、36.75件自來水管線挖破的案例，質疑市府及相關工程單位未善用該系統，另系統相關資料8年來僅建置完成49.26%，仍不到全台中市半數，管線資料未完整，以致施工單位無從避開所致。

陳俞融說，目前道路挖掘前，都是由各管線機關辦理管線協調會勘，並無強制要求施工前需透過3D圖資系統確認管線位置，突顯系統未完全發揮效用，促市府加速3D管線圖資系統的建置進度，並要求施工單位在道路挖掘前，都應先透過圖資系統查看相關管線位置再開挖。

建設局指出，針對人口密集的都市計畫區已100%建置3D管線圖資，目前持續辦理非都市計畫區之市道、區道3D管線圖資資料建置，預計於明年底建置完成；另台中市路權申請時均律定各管線機關需辦理管線協調會勘，邀請各管線單位相互確認管線分布位置及深度，並留存紀錄作為挖掘申請時佐證附件，市府並推動挖掘施工安全管理人員認證機制，透過對第一線施工人員的教育訓練，降低現場管線挖損機率，管線挖損若屬管線圖資誤差造成，均要求該資料建置單位重新量測並限期更新。

經發局指出，經統計2020-2023年，天然氣管線4年被挖破數據202件，平均每年有50.5件天然氣管線挖破，台電台中區處管線582件，平均每年145.5件，自來水四區處管線挖破147件，平均每年36.75件。

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