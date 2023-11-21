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台中11/26市民野餐日4公園登場 延續白衣Dress Code

台中市民野餐日改於11月26日登場，將在中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園、太平區坪林森林公園舉行。（市府提供）

台中市民野餐日改於11月26日登場，將在中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園、太平區坪林森林公園舉行。（市府提供）

2023/11/21 21:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2023台中市民野餐日，今年原訂5月7日舉辦，因雨延期，改於11月26日登場，將在中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園、太平區坪林森林公園4地以「親愛的人」為主題，延續第一屆低碳環保理念，呼應「Dress code」穿著白色系衣服，增加參與感。

台中市長盧秀燕表示，去年首屆野餐日吸引約1萬多人參加，今年因雨延期至，現在天氣正好最合適，此次活動四個區域依山、海、屯、城各區特色規劃不同主題。

中央公園是「親子同遊區、休閒野餐區、老樹讀書區、風景野餐區及飛行野餐」區等5大主題、葫蘆墩公園主題為「山系野餐」、鰲峰山公園「環保風」，以及坪林森林公園「毛小孩及農業推廣」，歡迎民眾到現場放鬆同樂。

建設局長陳大田表示，今年野餐日主軸為「落實低碳環保」、「Dress code」、「鼓勵搭乘大眾交通」、「多項活動分區」、「Reuse餐具租借站」等，更有多處洗水槽可清洗環保餐具，實踐綠色野餐日，活動也較第一屆豐富，有中央公園導覽APP野餐日特別版，民眾與現場美景合照打卡，再加碼送小禮物。

環保局主辦的鰲峰山公園野餐日，以「吾居無塑」為主題，挑戰環保理念，營造「無痕綠森活」，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往並自備購物袋與保鮮盒；觀旅局主辦的葫蘆墩公園野餐日，定調為「山系野餐日」，以Outdoor戶外露營概念結合觀光宣傳邀請民眾；農業局主辦的坪林森林公園野餐日，以「親愛的我PET你」為主題，匯集大家心愛的毛小孩專區、寵物健檢及野餐墊布置活動，保證精彩。

建設局指出，市府施政朝SDGs「2050淨零碳排」目標邁進，此次活動延續第一屆環保精神，現場除規劃環保餐具租借，也有寶特瓶回收活動，可做為下一屆野餐墊生產原料，呼籲民眾活動過後，記得將垃圾打包帶走，落實資源回收。

盧秀燕也提醒，台中市民野餐日活動也禁止任何選舉活動及流動攤販擺攤，勿在現場烹調，共同維護公園綠地，也鼓勵大家盡量搭乘大眾交通運輸工具前來參與。

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