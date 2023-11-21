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盧秀燕喊地方藍白合提升政黨票 綠營酸：暗夜吹口哨

台中市長盧秀燕請假陪同國民黨立委參選人聯合登記造勢，民眾黨立委參選人蔡壁如也一起聯合登記，盧秀燕說，盼地方藍白合作，提升2黨的政黨票。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕請假陪同國民黨立委參選人聯合登記造勢，民眾黨立委參選人蔡壁如也一起聯合登記，盧秀燕說，盼地方藍白合作，提升2黨的政黨票。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/21 19:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市立委參選人今天聯合登記，民眾黨立委參選人蔡壁如也與國民黨選將一起聯合登記，台中市長盧秀燕特地請假陪同造勢，她盼地方藍白合作，提升國民黨及民眾黨的政黨票。對此，民進黨台中市黨部主委李天生指出，中央藍白合都喬不攏，地方藍白合政黨要投誰，民眾恐莫衷一是，喊這種空泛口號，根本「暗夜吹口哨」自己壯膽而已。

李天生指出，盧秀燕稱地方藍白合可以提升兩黨政黨票的說法矛盾，喊地方藍白合，那試問民眾政黨票要投給誰，大家各投各的政黨，哪有提升政黨票的效益，喊這種口號根本「暗夜吹口哨」，自己壯膽而已。

此外，盧秀燕今天指出，民進黨一黨獨大絕不是國家、人民之福，民進黨一黨獨大下，人民要發聲非常困難，政府做不好又無法監督，中央對地方預算分配「看顏色」，她再提以台中建設為例，「有時要給就給你，有時顏色不對就卡你」，要選出能真正為台中人民及建設努力的人才進國會。

對此，民進黨立委張廖萬堅指出，盧秀燕身為一市之長，爭取預算不力，不該為了選舉，把責任直接甩鍋給中央，檢討立法委員，製造中央地方的對立；更不該因為黨派不同，為了選舉就抹煞立委認真為地方爭取各項建設的成績。

民進黨立委莊競程也說，數字會說話，中央補助台中市的建設經費逐年增加，已經從2018年的301億，成長到2023年的437億，證明即便黨派不同，中央從來沒有虧待台中，這也是立委共同努力爭取的結果，結果選舉一到，盧市長竟然隨意抹黑，沒有一句感謝；甚至中央許多建設預算，未見台中市府提案，中央如何補助地方，盧市府不思己過，反而推卸責任，抨擊中央卡台中，適逢大選期間選在此時刻意挑動中央與地方的敏感神經，動機令人無法接受。

莊競程也說，藍白合這場政治鬧劇已經讓人民厭惡，公然的政治分贓也全沒有為人民利益考量。唯有堅定支持行政經歷最完整、國際視野最開闊的賴清德、蕭美琴這組人選，才能讓台灣繼續強大，呼籲選民「選對的人，走對的路，讓進步繼續延續，才能確保國家的安全與維護民主自由。

民眾黨台中立委參選人蔡壁如與國民黨小雞們一起聯合登記，盧秀燕、朱立倫陪同。（記者蘇孟娟攝）

民眾黨台中立委參選人蔡壁如與國民黨小雞們一起聯合登記，盧秀燕、朱立倫陪同。（記者蘇孟娟攝）

綠營反譏盧秀燕「暗夜吹口哨，壯膽」。圖為民進黨總統參選人賴清德陪同黨籍台中市立委參選人蔡其昌等8人登記參選。（記者廖耀東攝）

綠營反譏盧秀燕「暗夜吹口哨，壯膽」。圖為民進黨總統參選人賴清德陪同黨籍台中市立委參選人蔡其昌等8人登記參選。（記者廖耀東攝）

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