為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

72歲嬤理髮60年封刀！在電影《本日公休》理髮廳義剪傳承

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她為華山長輩義剪，傳承理剪髮的好技術。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她為華山長輩義剪，傳承理剪髮的好技術。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/21 18:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中72歲王銀足阿嬤從理髮工作60年，但長期洗腎，身體日漸衰退，不得不放下近一甲子的理髮工具，為了紀念封刀，華山基金會特別在電影《本日公休》取景的家庭理髮廳舉辦傳承義剪活動，更感念銀足阿嬤理髮大前輩對職業的奉獻，理髮店老闆娘蕭蕊決定無償開放場地供華山義剪使用。

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊，心中充滿不捨。她13歲當學徒，16歲獨立開家庭理髮店，從事家庭理髮一甲子，後來洗腎也未放棄，仍執刀持續最愛的理髮工作，堅守崗位。銀足阿嬤近年身體衰退，今年3月房東收回房子，才不得不收掉經營56年的店面。

《本日公休》由影后陸小芬主演，講述小小家庭理髮店經營40載，來往顧客的人生故事，聚散離合、生老病死，就像每個長輩的人生紀錄片。長期獨居的銀足阿嬤是華山服務對象，今天特別為她舉行封刀儀式，特別選在這家東區大智路的家庭理髮廳，復古、懷舊的裝潢與配備就像銀足阿嬤的店面。

銀足阿嬤與華山義剪義工一同為10位獨老長者免費剪髮，視「義剪」為最後「一剪」，將理髮工具傳承給華山義剪義工，希望能帶給更多人美麗的記憶、飄撇的人生，她也承諾只要身體狀況許可，也會隨時加入義剪行列。

接下銀足阿嬤理髮工具的阮翠雲，是從越南嫁來台灣多年的新住民，她在3年多前因母親重病無法外出剪髮，開始學剪髮為媽媽打理，母親過世後，阮翠雲加入華山到府義剪團隊，每個月上百位弱勢長輩剪髮，今年更自己開設理髮廳，將對母親的孝心轉換成長輩的笑容。

失能、失依、失智老人難外出，華山義剪活動協助久未出門的長輩坐在舒適的理髮廳，銀足阿嬤與阮翠雲為他們剪去煩惱絲，讓長輩們露出神清氣爽的笑容。

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，電影《本日公休》的理髮廳將提供華山義剪場地。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，電影《本日公休》的理髮廳將提供華山義剪場地。（記者蔡淑媛攝）

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊阮翠雲。（記者蔡淑媛攝）

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊阮翠雲。（記者蔡淑媛攝）

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊。（記者蔡淑媛攝）

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她與阮翠雲（左後）為華山長輩義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她與阮翠雲（左後）為華山長輩義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她與阮翠雲（前）為華山長輩義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她與阮翠雲（前）為華山長輩義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，為弱勢長輩舉辦義剪活動。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，為弱勢長輩舉辦義剪活動。（記者蔡淑媛攝）

《本日公休》以台中市東區家庭理髮廳老闆娘蕭蕊（中）為原型拍攝，女主角陸小芬（左）也向她請教磨剪功。（資料照）

《本日公休》以台中市東區家庭理髮廳老闆娘蕭蕊（中）為原型拍攝，女主角陸小芬（左）也向她請教磨剪功。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幸福送暖讓愛從「頭」 9百多位長輩開心免費燙剪頭髮
2023/09/20 12:51

幸福送暖讓愛從「頭」 9百多位長輩開心免費燙剪頭髮
「新潮女人幫」專為弱勢義剪 15年來累計服務時數逾2萬
2023/09/19 14:22

「新潮女人幫」專為弱勢義剪 15年來累計服務時數逾2萬

鳳山93期土地重劃獲金質獎肯定(高市府廣告)
連8年返鄉義剪 陳邦輝攜妻帶妹回饋家鄉
2023/08/08 16:13

連8年返鄉義剪 陳邦輝攜妻帶妹回饋家鄉
陸小芬《本日公休》剪出情感 私曝：家庭理髮店忠實顧客
2023/07/20 19:08

陸小芬《本日公休》剪出情感 私曝：家庭理髮店忠實顧客

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
台南做工行善團志工為機構院生義剪 換個髮型清爽迎夏
2023/07/17 16:18

台南做工行善團志工為機構院生義剪 換個髮型清爽迎夏
76歲蘇阿嬤半百後拿2大學學位與執照 今在感恩茶會當「助教」
2023/06/27 16:55

76歲蘇阿嬤半百後拿2大學學位與執照 今在感恩茶會當「助教」
臺中市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播