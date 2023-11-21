72歲嬤理髮60年封刀！在電影《本日公休》理髮廳義剪傳承

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她為華山長輩義剪，傳承理剪髮的好技術。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/21 18:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中72歲王銀足阿嬤從理髮工作60年，但長期洗腎，身體日漸衰退，不得不放下近一甲子的理髮工具，為了紀念封刀，華山基金會特別在電影《本日公休》取景的家庭理髮廳舉辦傳承義剪活動，更感念銀足阿嬤理髮大前輩對職業的奉獻，理髮店老闆娘蕭蕊決定無償開放場地供華山義剪使用。

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊，心中充滿不捨。她13歲當學徒，16歲獨立開家庭理髮店，從事家庭理髮一甲子，後來洗腎也未放棄，仍執刀持續最愛的理髮工作，堅守崗位。銀足阿嬤近年身體衰退，今年3月房東收回房子，才不得不收掉經營56年的店面。

《本日公休》由影后陸小芬主演，講述小小家庭理髮店經營40載，來往顧客的人生故事，聚散離合、生老病死，就像每個長輩的人生紀錄片。長期獨居的銀足阿嬤是華山服務對象，今天特別為她舉行封刀儀式，特別選在這家東區大智路的家庭理髮廳，復古、懷舊的裝潢與配備就像銀足阿嬤的店面。

銀足阿嬤與華山義剪義工一同為10位獨老長者免費剪髮，視「義剪」為最後「一剪」，將理髮工具傳承給華山義剪義工，希望能帶給更多人美麗的記憶、飄撇的人生，她也承諾只要身體狀況許可，也會隨時加入義剪行列。

接下銀足阿嬤理髮工具的阮翠雲，是從越南嫁來台灣多年的新住民，她在3年多前因母親重病無法外出剪髮，開始學剪髮為媽媽打理，母親過世後，阮翠雲加入華山到府義剪團隊，每個月上百位弱勢長輩剪髮，今年更自己開設理髮廳，將對母親的孝心轉換成長輩的笑容。

失能、失依、失智老人難外出，華山義剪活動協助久未出門的長輩坐在舒適的理髮廳，銀足阿嬤與阮翠雲為他們剪去煩惱絲，讓長輩們露出神清氣爽的笑容。

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，電影《本日公休》的理髮廳將提供華山義剪場地。（記者蔡淑媛攝）

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊阮翠雲。（記者蔡淑媛攝）

銀足阿嬤將剪刀、電剪、推剃刀等使用、陪她一生的理髮工具傳承給華山義剪團隊。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她與阮翠雲（左後）為華山長輩義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，她與阮翠雲（前）為華山長輩義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山為銀足阿嬤舉行封刀儀式，為弱勢長輩舉辦義剪活動。（記者蔡淑媛攝）

《本日公休》以台中市東區家庭理髮廳老闆娘蕭蕊（中）為原型拍攝，女主角陸小芬（左）也向她請教磨剪功。（資料照）

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