為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

莊競程站上TEAM TAIWAN皮卡掃街 拚台中立委8席全壘打

莊競程馬不停蹄登皮卡掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

莊競程馬不停蹄登皮卡掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/21 16:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市民進黨8名立委參選人今天下午由總統參選人賴清德陪同聯合造勢登記，力拚8席全壘打，第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，21日參加民進黨台中市8個選區立委參選人聯合登記造勢活動，力拚8席全壘打，接著在市議員陳俞融、曾朝榮、謝家宜服務團隊陪同下，站上宣傳車，遊行掃街，拜託大家這次「繼續牽成！」

莊競程登上「皮卡」宣傳戰車，以亮眼的紅色做為主視覺，側邊有和賴清德的合照，邀請大家加入「TEAM TAIWAN」一起挺台灣、「信賴台灣、守護下一代」，車隊從北區元保宮集結出發，遊行北區、北屯區主要街道，沿途獲得許多支持者比讚回應，還有駕駛搖下車窗揮手，讓競選團隊士氣大振。

莊競程提出「競程五+1」政見，希望照顧全方位，快樂北北屯，兒少有人幫—爭取幼兒補助加碼；青年有希望—提升青年未來競爭力；勞工有未來—點亮勞工權益；健康有保障—滿足人民健康需求；地方有發展—提昇居住更完善，以及「五加1」，快樂新住民。

莊競程說，北北屯區，就是一個大社區，他被社區的民眾推舉出來做事，就是要落實北北屯這個大社區的整體照顧，他在競選團隊陪同下，帶著球棒、揮棒，象徵「強棒出擊」，「揮棒成功」，完成登記作業。

賴清德與黨籍8名立委參選人聯合造勢登記，力拚8席全壘打。（記者蔡淑媛攝）

賴清德與黨籍8名立委參選人聯合造勢登記，力拚8席全壘打。（記者蔡淑媛攝）

莊競程「皮卡」宣傳戰車，以亮眼的紅色做為主視覺，側邊有和賴清德的合照，邀請大家加入「TEAM TAIWAN」一起挺台灣。（記者蔡淑媛攝）

莊競程「皮卡」宣傳戰車，以亮眼的紅色做為主視覺，側邊有和賴清德的合照，邀請大家加入「TEAM TAIWAN」一起挺台灣。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立委登記首日》台中2人完成登記 莊競程爭取連任
2023/11/21 05:30

立委登記首日》台中2人完成登記 莊競程爭取連任
中市立委登記首日 尋求連任的莊競程搶頭香「強棒出擊」
2023/11/20 12:43

中市立委登記首日 尋求連任的莊競程搶頭香「強棒出擊」

鳳山93期土地重劃獲金質獎肯定(高市府廣告)
莊競程、謝子涵「鏡子連線」 戳盧秀燕假行政中立暗助同黨
2023/11/16 11:34

莊競程、謝子涵「鏡子連線」 戳盧秀燕假行政中立暗助同黨
盧秀燕稱綠委不為中市爭取預算 莊競程反批盧自己沒努力爭取
2023/11/13 13:28

盧秀燕稱綠委不為中市爭取預算 莊競程反批盧自己沒努力爭取

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
臺中市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播