莊競程站上TEAM TAIWAN皮卡掃街 拚台中立委8席全壘打

莊競程馬不停蹄登皮卡掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/21 16:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市民進黨8名立委參選人今天下午由總統參選人賴清德陪同聯合造勢登記，力拚8席全壘打，第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，21日參加民進黨台中市8個選區立委參選人聯合登記造勢活動，力拚8席全壘打，接著在市議員陳俞融、曾朝榮、謝家宜服務團隊陪同下，站上宣傳車，遊行掃街，拜託大家這次「繼續牽成！」

莊競程登上「皮卡」宣傳戰車，以亮眼的紅色做為主視覺，側邊有和賴清德的合照，邀請大家加入「TEAM TAIWAN」一起挺台灣、「信賴台灣、守護下一代」，車隊從北區元保宮集結出發，遊行北區、北屯區主要街道，沿途獲得許多支持者比讚回應，還有駕駛搖下車窗揮手，讓競選團隊士氣大振。

莊競程提出「競程五+1」政見，希望照顧全方位，快樂北北屯，兒少有人幫—爭取幼兒補助加碼；青年有希望—提升青年未來競爭力；勞工有未來—點亮勞工權益；健康有保障—滿足人民健康需求；地方有發展—提昇居住更完善，以及「五加1」，快樂新住民。

莊競程說，北北屯區，就是一個大社區，他被社區的民眾推舉出來做事，就是要落實北北屯這個大社區的整體照顧，他在競選團隊陪同下，帶著球棒、揮棒，象徵「強棒出擊」，「揮棒成功」，完成登記作業。

賴清德與黨籍8名立委參選人聯合造勢登記，力拚8席全壘打。（記者蔡淑媛攝）

莊競程「皮卡」宣傳戰車，以亮眼的紅色做為主視覺，側邊有和賴清德的合照，邀請大家加入「TEAM TAIWAN」一起挺台灣。（記者蔡淑媛攝）

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