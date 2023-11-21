男友夜店上廁所 醉女友被建築工程師與包商「撿屍」

曾姓建築工程師與藍姓包商，趁女子小芳醉酒，其男友如廁時，將小芳帶走「撿屍」，法官宣告緩刑，免除蹲苦窯。（示意圖）

2023/11/21 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳（化名）與男友到夜店喝酒，男友上廁所出來後卻不見小芳，原來女友竟被曾姓建築工程師與藍姓包商「撿屍」，帶到旅館性侵害，更惡劣的是，曾男還用小芳手機，發訊息給男友報平安，小芳於法院審理時指自己常做惡夢哭泣，但法官認為2人賠償並達成和解而減刑，依乘機性交罪與乘機猥褻罪，各輕判2年與10月徒刑，並宣告緩刑。

判決書指出，曾男、藍男與被害人並不認識，小芳與男友於2021年5月某日清晨，到夜店消費時喝醉，男友尿急上廁所，他與小芳約定，在夜店的一處柱子旁等候，不料，他數分鐘後返回，卻不見女友蹤跡。

經調查，就在小芳男友如廁之際，曾男與藍男見她喝醉，上前搭訕後將她帶離夜店，先載到另一家夜店，又將她載到汽車旅館分別性侵害與猥褻得逞，還將她帶到浴室內清洗身體。

事後，曾男竟用小芳的手機發訊息給她男友報平安，但小芳男友報警，透過手機定位軟體發現小芳在汽車旅館，立刻趕去找人，警方在小芳胸部採集到曾男與藍男的DNA，2人於台中地院一審時坦承犯行。

一審認為，2人利用小芳喝醉而性侵害，曾男觸犯3年至10年徒刑的乘機性交罪，藍男觸犯6月至5年的乘機猥褻罪，刑度都相當重，不過，考量2人坦承犯行，且賠償小芳和解，盡力彌補過錯，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，曾男輕判2年徒刑，緩刑5年，條件是提供160小時義務勞務，參加法治教育3場次；藍男判處徒刑10月，緩刑3年，條件是提供80小時的義務勞務，接受法治教育2場次。

台中地檢署不服而上訴，並指2人原本否認犯案，遲至DNA鑑定出爐才承認，犯後態度不能認定是良好，另外，2男與小芳不相識，隨機帶小芳到汽車旅館性侵害，造成人心惶惶不安，對於社會治安影響甚鉅，一審給予緩刑不當。

不過，高等法院台中分院仍認為，2人無前科，素行良好，此案是年輕氣盛，一時失慮，是偶發的初犯，且於一審時坦承犯行，積極與小芳和解，且全數賠償完畢，小芳雖說「心靈的創傷徹夜的失眠，做惡夢哭泣，家人的失望，難過，我真的很痛苦」，卻未表示2人是不可原諒，2人良心未泯，已當知警惕，曾男是營造公司的建築工程師，藍男是某製造公司的承攬廠商，有正當工作，無再犯之虞，據此駁回檢方上訴，可上訴三審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法