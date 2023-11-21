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盧秀燕陪藍白立委參選人登記 地方藍白合提昇兩黨政黨票

盧秀燕陪藍白立委參選人登記，地方藍白合提昇兩黨政黨票。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕陪藍白立委參選人登記，地方藍白合提昇兩黨政黨票。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/21 13:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市立委參選人今日聯合登記，包民眾黨立委參選人蔡壁如也與國民黨選將一起聯合登記，台中市長盧秀燕特地請假陪同聯合造勢，盧秀燕強調，民進黨一黨獨大絕不是國家、人民之福，以台中建設為例，「有時要給就給你，有時顏色不對就卡你」，要選出能真正為台中人民及建設努力的人才進國會。

這次台中國民黨有 「8+1」參選人，除國民黨8名參選人（加民住民立委），另有民眾黨參選人1人，盼「台中8+1、台中建設拚第一」；民眾期待在野黨合作，藍白合不到最後關頭不放棄，更盼地方藍白合作，提昇國民黨及民眾黨的政黨票。

盧秀燕說，她今天是大選以來第一次請假陪同國民黨立委參選人登記，因為這次選舉非常重要，民進黨一黨獨大，絕不是國家、人民之福，她再說，以台中建設來說，中央「有時要給、就給妳，有時顏色不對就卡你」，因此國會改選很重要，選出能代表台中市民到中央發聲的人才非常重要。

盧秀燕說，總統大選大家期待在野黨合作，「藍白合」不到最後一刻不放棄，會繼續努力，但台中市立委選區有8區，藍或白沒有衝突、可以合作，合作目的是為讓台灣更好，更為台中市民發聲；今天台中「8+1」聯合登記，可以解釋是8區立委參選人加1位原住民立委參選人，也可以解釋成國民黨8名參選人，再加民眾黨1人參選人，盼「台中8+1、台中建設拚第一」。

盧秀燕再說，民進黨一黨獨大，五院全是民進黨，總統、副總統也是民進黨，人民要發聲非常困難且政府做不好又無法監督，甚至中央對地方政府預算分配「看顏色」，均對全國人民不公平；她說，從各項民調可以看出來，人民期待改變、資源公平分配，已看到改變的契機與氣氛，相信地方藍白合作可以提昇國民黨及民眾黨的政黨票。

盧秀燕陪藍白立委參選人登記，地方藍白合提昇兩黨政黨票。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕陪藍白立委參選人登記，地方藍白合提昇兩黨政黨票。（記者蘇孟娟攝）

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