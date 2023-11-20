喜獲麟「鵝」！台中秋紅谷黑天鵝家族再添6寶萌翻天

台中秋紅谷「生機盎然」，黑天鵝家族再添6寶萌翻天。（建設局提供）

2023/11/20 17:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市秋紅谷景觀生態公園2對黑天鵝各喜獲麟「鵝」，11月6隻天鵝寶寶順利孵化，毛茸茸的鵝寶寶在湖面跟著黑天鵝爸媽游來游去的萌樣超吸睛，吸引許多人搶拍，台中市建設局長陳大田提醒，請民眾勿跨越欄杆驚擾黑天鵝及鵝寶寶，也勿餵食，讓黑天鵝家族不受干擾生活。

陳大田指出，市府在市中心打造兼具蓄洪、休閒及生態等多功能的秋紅谷景觀生態公園，去年獲農業局及大里區農會捐贈兩對黑天鵝，今年2月，其中一對黑天鵝率先「喜獲麟鵝」，成功孵化5隻黑天鵝寶寶，10月「五寶」黑天鵝夫婦又有喜再度下蛋。

原本都沒有消息的另一對黑天鵝也「做鵝成功」，在10月下蛋，讓秋紅谷「生機盎然」，日前兩對黑天鵝的下一代陸續孵化，秋紅谷增添6隻萌寶，近日屢見跟著黑天鵝爸媽在湖中悠遊，毛茸茸萌樣吸引不少人搶拍。

陳大田提醒，由於鵝寶寶剛孵化，鵝爸媽具有護子習性，領地意識較強，市民觀賞或拍照請保持距離，切勿跨越欄杆干擾黑天鵝及鵝寶寶，也勿餵食，一同愛護萌萌小天鵝。

建設局表示，黑天鵝爸媽及萌寶寶均有專人照護，並視情況為黑天鵝補充營養，民眾切勿任意餵養食物，影響天鵝的健康；另黑天鵝遇到入侵或騷擾時，會以聒叫、伸長脖子、展開雙翼攻擊等方式，守護小寶寶，提醒市民朋友愛護黑天鵝，請不要驚擾或傷害牠們，保持距離讓黑天鵝家族不受干擾生活及成長。

建設局也強調，違反跨越欄杆及餵食者，可依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第13條第23項規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

台中秋紅谷「生機盎然」，黑天鵝家族再添6寶萌翻天。（建設局提供）

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