「賴蕭配」今亮相 中市立委參選人江肇國搶先掛與賴蕭合體看板

賴蕭配今亮相，台中立委參選人江肇國搶先掛與賴蕭合體看板拚勝選。（江肇國總部提供）

2023/11/20 17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨總統參選人賴清德今日正式宣布駐美代表蕭美琴擔任副手，賴蕭配正式亮相，台中市立法委員參選人江肇國南區服務處下午第一時間就掛出與賴蕭3人合體的競選看板，江肇國臉書更貼出蕭美琴10年前幫推薦影片，相較於藍白合不合吵翻天，江肇國強調，賴清德有魄力、蕭美琴讓國際看見台灣，絕對是這次總統選舉中的最佳組合，也顯示民進黨這次大選做足準備。

江肇國指出，過去這段期間地方上的支持者都有所期待，希望蕭美琴可以擔任賴清德的副手，他也相信賴蕭配能帶來最多數民眾支持，今天正式宣佈賴蕭配，也是回應民意的最佳組合；他在賴蕭配宣布的第一時間就更換看板，就是希望呈現民進黨在2024的大選已做足了準備，兩位母雞也將帶領各區立委參選人，以大團結的氣勢向民眾爭取支持。

江肇國說，這幾年台美之間的感情是繼1979斷交以來最好的時刻，蕭美琴在美國與不同政黨的國會議員培養了絕佳默契和友好關係，不管從經貿關係或是疫情期間的疫苗捐助，還有國會議員高頻率來台參訪，都能看見蕭美琴的努力。

江肇國指出，蕭美琴擁有絕佳外交成績，絕對是賴清德最佳搭檔不二人選，不僅是民眾等待已久的好消息，對於同黨各區立委的選情也會帶來正面的加分效果；他更說，自蕭美琴上任駐美代表後，讓台灣廣獲包括美國在內世界各國肯定，如今她同意擔任副手，對台灣在國際上的曝光會是更加分的效果。

江肇國也貼出10年前蕭美琴擔任立委時，幫當時第一次競選議員的他拍攝推薦影片，他表示，10年之前，我們是議員和立委的戰友；10年之後也希望能是立委和行政團隊的戰友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法