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台中購物節首抽百萬現金 獎落豐原

台中購物節開跑23天，消費金即突破百億元。（記者歐素美攝）

台中購物節開跑23天，消費金即突破百億元。（記者歐素美攝）

2023/11/20 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕2023台中購物節於10月26日起跑，截至昨天（19日），短短23天，登錄金額已突破100億元，台中市政府經發局今天加碼抽出100萬現金得主，由市長盧秀燕在豐原陽明市政中心callout給得表，可惜得主未接電話，盧秀燕表示，百萬得主姓黃，電話號碼前四碼是0988，最巧的就是在豐原太平洋百貨購物，僅花費3200元，就抽中100萬元，相當幸運！

盧秀燕指出，今年全國有8個縣市舉辦購物節相關活動，台中市今年雖排除土地、房屋消費類型，仍吸引民眾熱烈參與，消費登錄金額遠超其他縣市、率先全國達第1個百億，其中，台中市消費金額約占6成7，外縣市佔約3成，以彰化最多，其次新北，顯見台中購物節具有全台知名度。

經發局表示，台中購物節APP下載次數達220萬次，是公部門APP類型下載次數最高，且為App Store「旅遊」類中排名第 1，為慶祝APP下載量突破200萬人次，數位治理局也加碼抽獎，如日本雙人來回機票、豪華度假套房及台中知名飯店等獎項。

經發局指出，不管是台中市民、外縣市及居住本國本地的外國人，皆可下載台中通暨購物節APP參與台中購物節，消費後只要掃描發票或合作店家收據，皆可參加抽獎；歡迎民眾把握時間到台中消費，來台中消費發票就是彩券，千萬別錯過，相關活動訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）或關注台中購物節粉絲專頁。

2023台中購物節短短23天，登錄金額已突破100億元，台中市政府經發局加碼抽出100萬現金得主。（記者歐素美攝）

2023台中購物節短短23天，登錄金額已突破100億元，台中市政府經發局加碼抽出100萬現金得主。（記者歐素美攝）

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