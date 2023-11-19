台中大里樹王里劃第一條標線型人行道 里長：終於有安全通道

台中大里串連樹王、永隆里的東興路，在市議員張芬郁（中）爭取下進行路面AC重鋪，並在永隆里長黃秀玲（左）、樹王里長陳俞樺（右）協助下劃設標線型人行道，讓行人通行更安全。（記者陳建志攝）

2023/11/19 21:56

〔記者陳建志／台中報導〕為顧及行人安全，民進黨台中市議員張芬郁和大里區永隆里長黃秀玲、樹王里長陳俞樺，利用東興路萬靈祠前至爽文路重舖AC的機會，爭取劃設一條標線型人行道，經和沿線住戶溝通，市府交通局近日動工劃設，陳俞樺里長興奮說，終於有一條安全步行的路，這也是樹王里第一條標線型人行道，得來不易。

市議員張芬郁表示，東興路從萬靈祠至爽文路長度約305公尺，因多年未重新舖設AC，路面多處龜裂、坑洞，大里永隆里長黃秀玲、樹王里長陳俞樺多次反應盼重鋪，經向市府爭取，建設局養工處終於在9月中進行AC重鋪。

張芬郁表示，因此處車流量甚大，要求應利用AC舖設的機會，重新規劃標線解決人車爭道問題，因此路面鋪設完成後未立即劃設標線，經與里長溝通了解用路人需求，最後決定劃設一條標線型人行道，兩位里長非常認同，但因民眾習慣在路邊停車，經永隆里長黃秀玲多次拜訪居民疏通終於定案，交通局於近日進行施工。

樹王里長陳俞樺表示，東興路往爽王路是樹王里通往永隆里的交通要道，二期重劃區開闢後有永隆國小和爽文國中已25年，也是樹王孩子前往這兩所學校必經之路，但過去經常人車搶道險象環生，非常感動終於有一條標線型人行道，雖受限於路寬，部分路段還有電線桿、電信箱擋道，但先求有未來再改善。

永隆里長黃秀玲也說，從完成舖設AC到考量學童步行安全，劃設一條標線型人行道，是一開始沒想到可以完成的事，非常感謝居民的配合和支持。

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