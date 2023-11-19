全球最大30米藍鯨風箏 翱翔后里天空

30米的超大藍鯨風箏，翱翔在后里環保公園的天空。（楊瓊瓔提供）

2023/11/19 18:30

〔記者歐素美／台中報導〕立委楊瓊瓔今天聯合國民黨台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分，舉辦親子嘉年華活動，邀請專業風箏表演團隊，在后里環保公園施放大型風箏及特色風箏。30米大型藍鯨風箏在后里天空翱翔，還有狐狸、貓咪、章魚等各式造型風箏，隨風自在飛翔，吸引逾千人爭睹拍照，還有人攜家帶眷到場席地野餐，氣氛歡樂。

今天中部天氣晴朗，微風徐徐，適合放飛風箏，許多民眾於下午紛到后里環保公園觀賞精采的風箏秀。立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊參加30米大型藍鯨風箏放飛儀式，后里區長賴同一、墩北里長羅金浩、公館里長馮詠淮、義德里長謝榮慶、泰安里長謝學和等也出席共襄盛舉。

在30米的藍鯨風箏領軍下，狐狸、貓咪、章魚等串聯型風箏緩緩升空，將后里的天空妝點得十分熱鬧。楊瓊瓔表示，全球最大的藍鯨風箏造價20萬元，全世界僅有8個，在亞洲台灣及新加坡各有1隻，需由4名專業玩家同時操控，風向、風力適宜才能完美升空。

楊瓊瓔說，后里環保公園面積廣達16公頃，台中縣府時代原為豐原三鄉市聯合垃圾場，經過封場與多年填土、植栽，打造成為適合散步、野餐、遊憩好去處，鄰近大甲溪，風場、風速適宜，成為許多專業玩家放飛大型風箏及特技風箏的場地。

民眾在后里環保公園席地野餐等觀賞風箏表演。（楊瓊瓔提供）

立委楊瓊瓔等舉辦親子嘉年華活動，放飛號稱「全球最大」的藍鯨風箏。（楊瓊瓔提供）

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