水湳轉運中心明年先編促參規劃 傳台北兩大集團有興趣

台中市水湳轉運站目前施工中，市府表示旁邊已空出完整用地，將做BOT委外經營招商。（交通局提供）

2023/11/19 15:43

〔記者唐在馨／台中報導〕台中水湳轉運站預計2026年完工啟用，市議會交通地政委員會考察台北轉運站，市府交通局透露，市府已將轉運站部份用地規劃將委外營運招商，有轉運站招商經營經驗的日勝生以及統一集團，據悉目前都有高度興趣，市府將先辦促參可行性評估。

但議會交通地政委員會召集人陳淑華表示，台中水湳轉運站經費，從林佳龍前市長時代的25億到盧秀燕時期39億，最近又送出10億的追加預算，總共49億經費，屆時交通局不但要說明清楚預算追加原因，招商的內容以及可行性，也必需好好說明。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心預計在2026年完工完工，市府已同步規劃明年進行促參招商，也會採BOT，以台北轉運站成功經驗，在台北展現，到時南來北往的民眾也可以在轉運中心進行相關商業活動，不過由於促參內容明年才會展開，一切仍待規劃後再進行招商。

葉昭甫說，水湳轉運中心設計為地上4層、地下3層，且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，市府部份用地已出來要做委外興建及經營，目前國內日勝生集團以及統一集團都表示有興趣，因為這二家集團都有類似經營經驗，例如交通地政委員會去考察的台北轉運站，BOT經營就是日勝生，市府也因此對招商有信心，但一切仍待促參內容確定後再上網公告招商，才能確定後續細節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法