台中國際花毯節及新社花海開幕9天，吸引逾125萬人潮。（記者歐素美攝）

2023/11/19 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中國際花毯節及新社花海，11月11日開幕，當天吸引逾15萬人次到場，隔天更創下逾23萬人次到場參觀的高峰，昨天則創下第二高峰23萬人次，民眾表示，昨開車前往在大坑就塞車40分鐘，今天周日，大坑登山人車潮，加上新社賞花人車潮，民眾表示，從北屯區松竹路就一路塞車；台中市政府除呼籲民眾多搭乘接駁車前往賞花外，並表示，針對日前有不肖業者在花海現場兜售違法住宿優惠券，已加強不定期巡視，以遏止違法行為。

台中國際花毯節及新社花海，睽違2年重新合體舉行，展期從11月11日至12月3日，為期23天，開幕首日就迎來逾15萬人次到場，次日更增加至23萬1千人次，昨天則23萬人次，為目前第二高峰，民眾抱怨昨開車前往賞花，在大坑就塞了40分鐘，今天周日，賞花及登山的人潮車潮，更使得大坑一帶嚴重塞車，有民眾表示，開車至北屯區松竹路，發現大塞車，趕緊打道回府，決定改日再前往賞花。

台中市政府表示，台中國際花毯節及新社花海開幕至昨日為止，已吸引逾125萬人次到場賞花；呼籲民眾假日前往新社賞花多搭乘接駁車，以免塞車之苦。

另針對有不肖業者在花海現場發放免費福袋吸引人潮，再促銷住宿券，因票券未載明「履約保障機制」及「退券的退費方式」等重要內容，加上業者提供的旅宿名單內含未合法登記的旅宿，明顯不利於消費者，消保官昨會同觀旅局到場要求業者提出說明，業者同意暫停販售，並同意全額退費；觀旅局今天再派員加強巡視，以防業者死灰復燃，市府指出，今天現場已無業者販售有疑慮的住宿券。

今天上午，大坑的松竹路一帶即大塞車，讓原本想要到新社賞花的民眾嚇得趕緊打道回府。（記者歐素美攝）

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