正妹網拍賣家被騙13萬！ 車手一中商圈ATM狂領 上工一天就被KO

陳姓車手在一中商圈ATM狂領贓款，身影被監視器全都錄。（警方提供）

2023/11/19 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕林姓年輕正妹是網購平台賣家，日前被謊稱是買家的詐團盯上，對方利用平台「下單失敗」等話術誘導林女到假官網填寫個資以及密碼、信用卡號碼後，陸續騙走13萬元，警方獲報查出陳姓車手在台中一中商圈內各ATM狂領贓款，進而鎖定其租住處埋伏，趁他外出時當街逮人。

經查，21歲林女在網購平台販售衣服，卻有詐團假冒買家，自稱「下單失敗」、「會員無法驗證」，林女尋找解決管道卻誤信詐團提供的「假官網」，直接將信用卡號碼、密碼等個人資料通通填入，對方據此再誘導林女試刷，陸續騙走13萬元，林女驚覺遇詐後趕緊報案。

台中市第二分局育才所獲報展開追查，並透過165反詐騙平台的大數據分析，發現該詐團車手位置在台中，短短1天鎖定一名20歲陳姓車手涉有重嫌，他當天都在北區一中街附近出沒，且一天內就在周遭郵局及超商ATM提領了8次贓款，總計13萬元，警方16日前往陳男租住處門口埋伏，就在他下樓準備外出時上前攔查。

陳男被抓的措手不及，只得乖乖配合調查落網，陳供稱，在臉書社團看見「輕鬆送貨、取貨」工作，一天有2000元酬勞，不料竟是詐團車手，僅上工一天就被逮捕，警方則在訊後將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並深入追查幕後操控詐團。

第二分局長周俊銘呼籲民眾，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生網路交友等訊息、陌生人與你攀談，都要提高警覺，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助，同時一併呼籲年輕朋友勿因一時貪念而遭利用充當車手，誤蹈法網。

警方到陳男租住處埋伏，趁他出門當場逮人。（警方提供）

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