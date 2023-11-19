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雞排妹鄭家純到台中市為江肇國站台掃街

雞排妹鄭家純到台中市為江肇國助選。（記者蘇金鳳攝）

雞排妹鄭家純到台中市為江肇國助選。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/19 13:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離投票日倒數55天，超人氣的雞排妹鄭家純今（19）日到台中市為民進黨第6選區東、南、中、西區立委參選人江肇國輔選，兩人一起跑20幾個選區內行程。到西區向上市場掃街拜票時，市場攤販熱情遞上果汁，鄭家純也在「現場叫賣」，江肇國直呼，鄭家純是今日「最強助選員！」

江肇國表示，鄭家純進行全國跑透透拍攝「這一票很純」節目！今天則到台中市來，跟他一起跑行程，面對一整天安排20幾個行程，鄭家純回覆「沒問題，可以的！」。

鄭家純表示，為使民眾更了解這次選舉中護台灣的政治候選人，規劃跟拍一日候選人的節目「這一票很純」。希望以拍節目的方式，除了帶給大家選舉不同的視角，也透過自己親自感受候選人私下的個性及想為民眾做的事，向大家真心推薦。

鄭家純表示，她自己私下的觀察江肇國，認為他是個很真誠的人，不論有沒有鏡頭在拍攝，與選民互動方式都是一樣的實做候選人。

江肇國表示，市場的攤商跟採買的民眾，對於台中的女兒家純都非常的熱情！她在市場掃街時所展現的超高人氣，替這場選戰拉抬更多氣勢，讓他更有信心可以守住台中的關鍵一席，進到立法院持續建設台中，守護台灣！

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