中市捷運沿線廣告招牌LED光害 都發局會勘改善

市議員林德宇要求市府要注意LED廣告影響駕駛的視線（記者蘇金鳳攝）

2023/11/19 13:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有多處LED的廣告看板，民進黨市議員林德宇表示，市府在捷運綠線沿線附近設置了許多LED廣告看板，但車輛駕駛在行進中看到這些招牌，容易會有視線閃爍的情形，進而產生安全疑慮，要求市府應該訂定統一的規範標準，尤其要避免造成光害的情形。

都發局長李正偉表示，當初在設計的時候已經有考量過，但若是有部分地方仍有影響，可以辦理會勘來進行改善。

市議員林德宇表示，市政府針對此種大型LED廣告招牌及電視螢幕牆的設置，應該訂定統一的規範標準，尤其要避免造成光害的情形。

林德宇說，針對廣告物造成光害的部分，環境部在2020年有訂定相關的「光污染管理指引」，且台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法第10條也有規定，招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區四樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆及電腦顯示板。

林德宇強調，在捷運綠線沿線附近設置了許多LED廣告看板，那針對這些廣告看板，對於車輛駕駛來說是在行進中看到這些招牌，因此容易會有視線閃爍的情形，進而產生安全疑慮，那當初都發局在規劃設置時是否有考量到這個問題？要求市府要進行改善。

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