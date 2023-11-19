為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

中市捷運沿線廣告招牌LED光害 都發局會勘改善

市議員林德宇要求市府要注意LED廣告影響駕駛的視線（記者蘇金鳳攝）

市議員林德宇要求市府要注意LED廣告影響駕駛的視線（記者蘇金鳳攝）

2023/11/19 13:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有多處LED的廣告看板，民進黨市議員林德宇表示，市府在捷運綠線沿線附近設置了許多LED廣告看板，但車輛駕駛在行進中看到這些招牌，容易會有視線閃爍的情形，進而產生安全疑慮，要求市府應該訂定統一的規範標準，尤其要避免造成光害的情形。

都發局長李正偉表示，當初在設計的時候已經有考量過，但若是有部分地方仍有影響，可以辦理會勘來進行改善。

市議員林德宇表示，市政府針對此種大型LED廣告招牌及電視螢幕牆的設置，應該訂定統一的規範標準，尤其要避免造成光害的情形。

林德宇說，針對廣告物造成光害的部分，環境部在2020年有訂定相關的「光污染管理指引」，且台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法第10條也有規定，招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區四樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆及電腦顯示板。

林德宇強調，在捷運綠線沿線附近設置了許多LED廣告看板，那針對這些廣告看板，對於車輛駕駛來說是在行進中看到這些招牌，因此容易會有視線閃爍的情形，進而產生安全疑慮，那當初都發局在規劃設置時是否有考量到這個問題？要求市府要進行改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷閘門改播7鳥鳴聲 11/20上線
2023/11/16 05:30

中捷閘門改播7鳥鳴聲 11/20上線
中捷虧錢卻不利用高架柱子賺廣告費 李中：再不善用就刪預算
2023/11/09 20:33

中捷虧錢卻不利用高架柱子賺廣告費 李中：再不善用就刪預算
新北環狀線晚上10點後只剩1名保全？ 捷運局：不太可能
2023/11/07 15:30

新北環狀線晚上10點後只剩1名保全？ 捷運局：不太可能
台中捷運10月運量衝破127萬人次 再創歷史新高
2023/11/01 19:50

台中捷運10月運量衝破127萬人次 再創歷史新高
臺中市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播