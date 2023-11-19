抓漏包商染毒腳傷難癒 坐待藥腳上門購毒...等到搜索票

張嫌沒等到新台幣，等到的是警方出示搜索票。（警方提供）

2023/11/19 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子原是抓漏包商，為多賺點錢吸毒提神卻無法自拔，導致腳傷因染毒免役力下降難癒，不但不良於行也無法工作，索性當起藥頭在家等候藥腳交易被盯上，警方日前上門查緝時他毫無防備開門，結果等來的不是交易新台幣而是搜索票，當場查獲送辦，全案檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵六隊長金桂明今天表示，該隊日前查獲多名施用毒品藥腳，向上溯源鎖定暱稱「小黑」藥頭涉嫌販毒，進一步查出「小黑」真實身分是48歲張姓男子，展開跟蒐期間發現，張嫌因行動不便無法外出，透過手機通訊軟體與毒蟲相約到其太平區住處交易毒品，儘管對話中未提及任何毒品字眼仍被警方識破。

警方當天持搜索票佯裝藥腳上門，張嫌毫無防備，腳步緩慢的出來開門後又再坐回客廳的椅子上等待交易，結果等來的不是交易的新台幣，而是一張搜索票，當場嚇得啞口無言，警方隨即查扣作案用手機2支、安非他命2小包，張嫌供稱，原本從事工地工程，主要是替自來水公司做抓漏工程的承包商，卻在一次工作中不慎傷了右腳。

本以為很快能痊癒，未料因染上毒品免疫力下降，致使腳踝傷口變成蜂窩性組織炎，除不良於行也無法正常工作，為了生活只好下海販毒，惟因行動不便多才請藥腳自行到家中購買毒品，警方訊後將全案依毒品罪嫌送法辦，近日並經檢察官起訴在案。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。

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警方查扣的安毒。（警方提供）

張嫌透過通訊軟體與藥腳聯繫。（警方提供）

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