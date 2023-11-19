為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中水湳轉運站3年後啟用 議員赴台北取經

台中水湳轉運站正在興建中，議員關切對外主要交通道路的連結。（圖由台中市交通局提供）

台中水湳轉運站正在興建中，議員關切對外主要交通道路的連結。（圖由台中市交通局提供）

2023/11/19 12:57

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會交通地政委員會安排到台北轉運站（交九開發案）考察，因應台中水湳轉運站興建，包括國民黨、民進黨以及無黨籍議員一致要求，水湳轉運站與重要國道的銜接，刻不容緩要立即規劃。

台中水湳轉運站於於111年9月15日開工，截至112年11月16日，工程進度已達到61.7%，預計於115年完工啟用，台中市議會交通地政小組特別前往參觀考察台北轉運站，希望台中也能好好取經學習。

議會交通地政小組召集人、民進黨市議員陳淑華指出，台中市水湳轉運站是南來北往的國道客運轉運為主，包括月台數、國道客運車班次數、載運人數、客運停靠時間、轉乘規劃，以及公車搭轉接駁、私人運具接送等等，都必需先做好規劃。

另針對台北轉運站國道客運直接連接市民大道高架橋，因應中港（台灣大道）及中清兩個交流道交通複雜，她也要求水湳轉運站銜接國道的引道工程，減少國道客運使用平面道路，以降低台灣大道、中清路、環中路的車流負載。

而民進黨議員何文海則說，除了水湳轉運站連接國道，捷運橘線也應儘快推動，另針對台灣民眾對於運具使用習慣的改變，國道客運的使用量一旦下滑，未來轉運功能如何強化，都需要即早因應思考。

國民黨議員楊大鋐則說，台北轉運道有連結直接上市民大道高架橋，而萬一未來水湳轉運站無法直接興建匝道連接國一，那對地方的交通衝擊只會更嚴重，尤其是轉運站完工後，水湳的住戶以及商業功能勢必更強，市府應思考配套方案。

無黨籍議員陳清龍也持相同態度要求市府做好規劃不要有了轉運站，反而造成交通衝擊，他同時也提醒市府也要加強豐原轉運站的功能。

對此，交通局長葉昭甫說，水湳轉運站連結國道，目前己和中央溝通，市府有留匝道連接的空間，但興建費用及工程必需中央負責，市府也願意先做規劃，這必需中央及地方一起配合才能成功。

台中市議會交通地政委員會考察台北轉運站，對於行控中心以及如何連結市民大道高架道路聆聽簡報。（記者唐在馨攝）

台中市議會交通地政委員會考察台北轉運站，對於行控中心以及如何連結市民大道高架道路聆聽簡報。（記者唐在馨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
水湳轉運中心交鋒 綠批量體比前朝規劃小、藍反批已名列前茅
2022/09/29 15:54

水湳轉運中心交鋒 綠批量體比前朝規劃小、藍反批已名列前茅
中市水湳轉運中心動土 完工後民眾可省進入市區30至40分鐘
2022/09/05 14:00

中市水湳轉運中心動土 完工後民眾可省進入市區30至40分鐘
臺中市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播