台中水湳轉運站3年後啟用 議員赴台北取經

台中水湳轉運站正在興建中，議員關切對外主要交通道路的連結。（圖由台中市交通局提供）

2023/11/19 12:57

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會交通地政委員會安排到台北轉運站（交九開發案）考察，因應台中水湳轉運站興建，包括國民黨、民進黨以及無黨籍議員一致要求，水湳轉運站與重要國道的銜接，刻不容緩要立即規劃。

台中水湳轉運站於於111年9月15日開工，截至112年11月16日，工程進度已達到61.7%，預計於115年完工啟用，台中市議會交通地政小組特別前往參觀考察台北轉運站，希望台中也能好好取經學習。

議會交通地政小組召集人、民進黨市議員陳淑華指出，台中市水湳轉運站是南來北往的國道客運轉運為主，包括月台數、國道客運車班次數、載運人數、客運停靠時間、轉乘規劃，以及公車搭轉接駁、私人運具接送等等，都必需先做好規劃。

另針對台北轉運站國道客運直接連接市民大道高架橋，因應中港（台灣大道）及中清兩個交流道交通複雜，她也要求水湳轉運站銜接國道的引道工程，減少國道客運使用平面道路，以降低台灣大道、中清路、環中路的車流負載。

而民進黨議員何文海則說，除了水湳轉運站連接國道，捷運橘線也應儘快推動，另針對台灣民眾對於運具使用習慣的改變，國道客運的使用量一旦下滑，未來轉運功能如何強化，都需要即早因應思考。

國民黨議員楊大鋐則說，台北轉運道有連結直接上市民大道高架橋，而萬一未來水湳轉運站無法直接興建匝道連接國一，那對地方的交通衝擊只會更嚴重，尤其是轉運站完工後，水湳的住戶以及商業功能勢必更強，市府應思考配套方案。

無黨籍議員陳清龍也持相同態度要求市府做好規劃不要有了轉運站，反而造成交通衝擊，他同時也提醒市府也要加強豐原轉運站的功能。

對此，交通局長葉昭甫說，水湳轉運站連結國道，目前己和中央溝通，市府有留匝道連接的空間，但興建費用及工程必需中央負責，市府也願意先做規劃，這必需中央及地方一起配合才能成功。

台中市議會交通地政委員會考察台北轉運站，對於行控中心以及如何連結市民大道高架道路聆聽簡報。（記者唐在馨攝）

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