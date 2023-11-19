中市派出所長郭民宗退休轉任公車駕駛 熱心長輩送青菜飲料

曾擔任派出所所長的郭民宗，榮退後轉換跑道擔任公車駕駛，乘客肯定服務專業又用心（市府提供）

2023/11/19 12:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕擔任公車駕駛也可以是興趣，曾擔任派出所所長的郭民宗，2019年退休後就跑來當公車駕駛，至今已三年多，還獲選2023金運獎台中市優良公車駕駛，現職、退休的警界同事、國小導師、同學、轄區民眾都曾經坐過他的公車，雖驚訝，在面對駕駛缺的現況，都對他按讚，此外，時常有「粉絲級」長者乘客送自己種的青菜香蕉，有的還買早餐、飲料、餅乾零食，讓他感到很窩心。

因為對駕駛大客車有興趣，郭民宗在擔任「警察杯杯」時，就認定公車駕駛就是退休後就業的選項之一，1991年還在警界服務時，自行報名民間的駕訓班，順利考取職業聯結車駕照，2019年6月加入公車駕駛行列，沒有適應問題，派出所所長和公車駕駛的工作性質差不多，就是為民服務。

郭民宗相當認真，剛開始都要跟車熟悉每條路線與站牌，隨時要做筆記，有時還自行騎車再走一遍，保持當警察時追根究柢的精神，工作過程絕不鬆懈，目前交替行駛的12條路線，包括92、170、171、172、210、211區、211、212、213、214、215、216等路線。

獲選今年台中市金運獎優良公車駕駛郭民宗，用心服務乘客，交通局規定公車設計須提供身障人士上下車的斜板操作，他對步驟服務不馬虎，讓身障人士得以順利上車。

擔任公車駕駛跟當警察有何不同？他表示，「比較自由，也不用日曬雨淋，駕駛就是把車子開好，讓乘客坐的舒適安全就OK了！」

開公車難免有狀況，郭民宗說，公車駕駛每天載送不同乘客，有時遇到需處理的乘車狀況，曾在警界服務的經驗提供最佳幫助，掌握快速處理的SOP，判斷輕重緩急，保障乘客安全為第一要務。

近來全台各地都出現公車駕駛荒問題，台中市目前有1300多名公車駕駛，波麗士大人轉型公車駕駛，令人稱奇。

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