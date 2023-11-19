王育敏列不分區中市可能少一位副市長？ 黃國榮︰市長有適當規劃

中市副市長王育敏被國民黨中央列不分區第13名。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/19 11:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨中央公布不分區名單，台中市副市長王育敏被列為13名，若國民黨氣勢大好，王育敏有可能再度回到立法院當立委，屆時，台中市將又再少一位副市長，對此，台中市首席副市長黃國榮表示，相信國民黨中央已跟市長盧秀燕打過招呼，市長會有適當的規劃及安排。

對此，民進黨中市議會黨團總召何文海表示，這是國民黨的家務事，民進黨黨團尊重，國民黨中市議會黨團書記長黃馨慧表示，王育敏以前就當過立委，而當副市長有一段時間，相當認真，形象也不錯，是兒少專家，黨中央一定有跟盧秀燕市長打過照面，對王育敏一旦進立法院，填補她位置的副市長人選一定會安排。

國民黨主席朱立倫今天公布不分區立委名單，中市副市長王育敏列為13名，雖在安全名單邊緣，若一旦國民黨氣勢上揚，王育敏有可能再進立法院，而台中市一直缺一位副市長，若王育敏再進立法院，就缺了2個副市長，首席副市長黃國榮肩上的重擔會再加劇。

對此，黃國榮表示，他對王育敏被列為不分區13名毫無所悉，而王育敏原本就擔任過過立委，加上擔任副市長也有一段時間，已有行政經驗，再回去當立委會更稱職。

至於若再缺一席中市副市長，黃國榮表示，相信國民黨中央已跟盧市長打過招呼，盧市長會有很適當的規劃及安排。

王育敏被國民黨中央列不分區第13名，讓台中人嚇了一跳，不過，市長盧秀燕昨天北上談韓國瑜列不分區第一名時，說了國民黨名單會是「非常有亮點、巧思」，就有暗示的成分。

此外，台中市政府表示，中市需要了解台中市政，願意並主動替台中市民爭取權益及重大建設的中央民代，王育敏副市長受邀列入不分區立委第13名，代表對台中權益的重視及尊重，立法機關若因此多一席代表台中的民意代表，讓台中人的聲音在中央更受重視，市府樂觀其成。

今天名單揭曉，外界便解讀，盧秀燕已「鋪梗」，透露端倪，名單中還有副市長王育敏。

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