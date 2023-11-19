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梧棲大排「酷斯拉」出沒引發居民憂心 專家：偶發事件

民眾在梧棲區梧棲大排發現綠鬣蜥，引發部分民眾憂心。（擷取自臉書「梧棲大小事」）

民眾在梧棲區梧棲大排發現綠鬣蜥，引發部分民眾憂心。（擷取自臉書「梧棲大小事」）

2023/11/19 09:48

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲大排酷斯拉出沒！有民眾在台中市梧棲大排發現一隻綠鬣蜥，趕緊通報台中市野生動物保育學會，並po上臉書「梧棲大小事」，引發網友討論，有人擔心表示「慘了，綠鬣蜥來了，牠是危害環境的外來種，南部已經氾濫抓不完殺不完，現在連我們這也有了，開心不起來」；台中市野生動物保育學會組長林文隆表示，台中市目前發現的綠鬣蜥都是民眾棄養，屬單一隻的偶發事件，並未自然繁殖，民眾勿需過度擔心。

民眾在臉書「梧棲大小事」PO文表示，梧棲大排酷斯拉出沒！要大家發現趕緊通報台中市野生動物保育學會，結果引來網友討論，有人說「慘了，綠鬣蜥來了，牠是危害環境的外來種，南部已經氾濫抓不完殺不完，現在連我們這也有了，開心不起來」；有人則說「那麼多外勞，放心，它沒繁殖的空間」；還有人擔心指出「不會吧，趕快趁繁殖前處理呀」！

台中市野生動物保育學會組長林文隆表示，該位民眾是於11月15日於梧棲大排發現1隻綠鬣蜥，但16日才通報該會，學會成員趕到現場已無綠鬣蜥蹤跡，後續若有人再通報會再趕往處理。

林文隆並表示，政府已公告禁養綠鬣蜥，民眾通報的綠鬣蜥看起來很大隻，研判應是民眾當寵物飼養後再棄養，目前在台中市發現的綠鬣蜥都是單獨1隻，且地點都分散很遠，並非像南部在野外自然繁殖成群，台中的綠鬣蜥屬偶發事件，民眾勿需過度憂心。

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