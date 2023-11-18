照顧遭遺棄早產兒10年！寄養爸媽欣喜看他甩發展遲緩 出養國外

黃儀隆、張小惠與2名女兒一家照顧寄養兒少，毒寶寶小明是照顧最久的孩子。（南台中家扶提供）

2023/11/18 22:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕打開家門，讓愛住進來！南台中家扶中心表揚寄養家庭，其中黃儀隆、張小惠夫婦擔任寄養家庭21年，照顧過19名寄養兒少，而且多是特殊兒，其中，帶過毒寶寶小明長達10年，他是7個多月早產兒，滿頭膿瘡，還有發展遲緩、過動症等問題，細心照顧教養到小學四年級如一般兒童，成功出養國外。夫婦倆照顧寄養裡視如己出，獲得今年特殊貢獻寄養家庭。

黃儀隆和張小惠說，小明被吸毒的媽媽遺棄在醫院，10個月大時接出院，小小的光頭竟長滿爛膿瘡，心肺功能也不好，要租借氧氣機備用，剛帶他回家時也會不停尖叫40分鐘，夫妻倆就靜靜在旁照看，等他發洩完。小明2歲時，醫院評做他有語言發展遲、情緒障礙及注意力不足、過動症等問題。

張小惠說，小明2歲即安排每週至少4天的早療課，慢慢學習及控制情緒，各方面的能力都逐漸提升，也跟上同齡孩子能正常就學，順利出養到國外。

出身醫療背景的50多歲黃家夫婦，21年前看報刊登寄養家庭招募訊息，就很想照顧受傷的孩子，當時2個女兒分別為2歲、8歲，有伴共同成長，全家討論後加入，初期照顧孩子時手忙腳亂、雞飛狗跳，在社工協助下，學會淡定、察言觀色，慢慢引道導，沒想到已經超過20年。

鄧永成、解月香夫妻擔任寄養家庭28年，共照顧過38名寄養兒少，他們說給孩子溫暖的家，看著孩子健康快樂長大，從事寄養家庭的初衷，照顧的寄養兒少也多為身心障礙或發展遲緩的孩子，在生活各方面都要需要多費心，積極提供學習資源，耐心陪伴，不輕言放棄，只要孩子有一點點進步，就很欣慰。

南台中家中心說，今年到10月底共安置76名兒少，安置原因包含身體虐待、性虐待、精神虐待、嚴重疏忽、家長入獄、無力照顧、遺棄、失依等，有47％為學齡前兒童，特殊兒少所佔比例為67％。寄養兒少成長歷程遭受創傷，連帶造成情緒、行為困擾、身心發展遲緩等議題，寄養父母提供照顧更是辛苦且不容易。

南台中家扶中心今年歲末表揚及授證50戶在職寄養家庭和4戶新寄養家庭，感謝1戶榮退寄養家庭、1戶特殊貢獻寄養家庭以及7戶資深寄養家庭。

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鄧永成、解月香夫妻擔任寄養家庭28年，共照顧過38名寄養兒少，今年榮退。（南台中家扶提供）

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