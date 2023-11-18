連辦9年親子藝文季活動 立委張廖萬堅：堅信「孩子就是未來」

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/18 21:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選舉期間可以很不一樣！民進黨立委張廖萬堅舉辦「幸福親子童樂園」親子藝文季活動，今天在在老虎城旁廣場舉行，有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加，他說始終堅持且相信「孩子就是未來」，將有限的選舉資源優先放在孩子身上，希望透過優質的親子活動，用溫馨、正面開心的方式延續歡樂，同時也傳達政見與理念。

連續第9年舉辦的「親子童樂園」，今天規劃了超過20項的節目活動，有闖關遊戲、胸章DIY、造型高蹺人的互動體驗，還有孩子最愛的大型氣墊城堡，活動現場有許多動物氣球，仿若來到了一場動物角色扮演派對，張廖萬堅也穿起恐龍裝滿場奔跑，受到孩子歡迎及追逐合影。

現場親子童樂園有來自高雄的出南方劇團，在主舞台兒童劇碼特別規劃「猴子森友會」、「武狀元傳奇」等演出，張廖萬堅也預告今年12月30日在百貨老虎城旁廣場，會舉行大型故事劇「新月傳奇」公演。

針對藍白合因民調誤差範圍歧見再度卡關，張廖萬堅表示，從藍白合、藍白拖到藍白分，民眾關心政黨提出的政策，如果藍白聯合執政也如此反覆，令人質疑如何有效率執行重大政策及解決問題，他的選區在西屯、南屯是選民偏藍的區域，無論藍白合不合，他都要努力，強調只有「全民合」、「國際合」。

張廖萬堅也向現場民眾報告在立法院一直待在教育文化委員會，四年以來戮力為西屯區、南屯區38所國中小爭取校園基礎建設的改善，像是班班有冷氣，中央編列323億揖注，為台中市補助九成超過32億，本來預計2年完成，一年半內完工，完成本來要預定10年的計畫，還有運動環境跑道整建50億元，由國發會專案補助，加上遊戲器材、廚房設備、老舊廁所修繕等校園基礎建設，讓孩子安心在校園生活。

張廖萬堅穿起恐龍裝滿場奔跑，與小朋友同歡。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅表示，從藍白合、藍白拖到藍白分，民眾關心政黨提出的政策，認為只有「全民合」、「國際合」。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等，親子參加踴躍。（記者蔡淑媛攝）

「幸福親子童樂園」現場有市集及親子設攤。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅穿起恐龍裝滿場奔跑，與小朋友同歡。（張廖萬堅提供）

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