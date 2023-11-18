為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

連辦9年親子藝文季活動 立委張廖萬堅：堅信「孩子就是未來」

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/18 21:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選舉期間可以很不一樣！民進黨立委張廖萬堅舉辦「幸福親子童樂園」親子藝文季活動，今天在在老虎城旁廣場舉行，有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加，他說始終堅持且相信「孩子就是未來」，將有限的選舉資源優先放在孩子身上，希望透過優質的親子活動，用溫馨、正面開心的方式延續歡樂，同時也傳達政見與理念。

連續第9年舉辦的「親子童樂園」，今天規劃了超過20項的節目活動，有闖關遊戲、胸章DIY、造型高蹺人的互動體驗，還有孩子最愛的大型氣墊城堡，活動現場有許多動物氣球，仿若來到了一場動物角色扮演派對，張廖萬堅也穿起恐龍裝滿場奔跑，受到孩子歡迎及追逐合影。

現場親子童樂園有來自高雄的出南方劇團，在主舞台兒童劇碼特別規劃「猴子森友會」、「武狀元傳奇」等演出，張廖萬堅也預告今年12月30日在百貨老虎城旁廣場，會舉行大型故事劇「新月傳奇」公演。

針對藍白合因民調誤差範圍歧見再度卡關，張廖萬堅表示，從藍白合、藍白拖到藍白分，民眾關心政黨提出的政策，如果藍白聯合執政也如此反覆，令人質疑如何有效率執行重大政策及解決問題，他的選區在西屯、南屯是選民偏藍的區域，無論藍白合不合，他都要努力，強調只有「全民合」、「國際合」。

張廖萬堅也向現場民眾報告在立法院一直待在教育文化委員會，四年以來戮力為西屯區、南屯區38所國中小爭取校園基礎建設的改善，像是班班有冷氣，中央編列323億揖注，為台中市補助九成超過32億，本來預計2年完成，一年半內完工，完成本來要預定10年的計畫，還有運動環境跑道整建50億元，由國發會專案補助，加上遊戲器材、廚房設備、老舊廁所修繕等校園基礎建設，讓孩子安心在校園生活。

張廖萬堅穿起恐龍裝滿場奔跑，與小朋友同歡。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅穿起恐龍裝滿場奔跑，與小朋友同歡。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等互動體驗，吸引超過3000名親子參加。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅表示，從藍白合、藍白拖到藍白分，民眾關心政黨提出的政策，認為只有「全民合」、「國際合」。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅表示，從藍白合、藍白拖到藍白分，民眾關心政黨提出的政策，認為只有「全民合」、「國際合」。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等，親子參加踴躍。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅舉行「幸福親子童樂園」有大型氣墊城堡、闖關遊戲、造型高蹺人等，親子參加踴躍。（記者蔡淑媛攝）

「幸福親子童樂園」現場有市集及親子設攤。（記者蔡淑媛攝）

「幸福親子童樂園」現場有市集及親子設攤。（記者蔡淑媛攝）

張廖萬堅穿起恐龍裝滿場奔跑，與小朋友同歡。（張廖萬堅提供）

張廖萬堅穿起恐龍裝滿場奔跑，與小朋友同歡。（張廖萬堅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林佳龍、黃國書交棒！江肇國接棒：他們的規劃政見 我一一實現
2023/11/18 20:19

林佳龍、黃國書交棒！江肇國接棒：他們的規劃政見 我一一實現
不會在虎尾囤積飛彈！陳建仁站台挺蘇治芬 批惡意操作不道德
2023/11/18 19:51

不會在虎尾囤積飛彈！陳建仁站台挺蘇治芬 批惡意操作不道德

1400萬買2房含車位 雙北都會區只剩這裡
酸藍白合「說翻桌就翻桌」 林佳龍：大家希望「全民合」
2023/11/18 19:08

酸藍白合「說翻桌就翻桌」 林佳龍：大家希望「全民合」
不給糖就搗蛋！張廖萬堅舉辦萬聖節闖關吸引上千親子
2023/10/28 17:23

不給糖就搗蛋！張廖萬堅舉辦萬聖節闖關吸引上千親子

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
臺中市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播