林佳龍、黃國書交棒！江肇國接棒：他們的規劃政見 我一一實現

民進黨總統參選人賴清德暨台中市立委參選人江肇國聯合競選總部大會成立，林佳龍來站台，立委黃國書授戰旗給江肇國。（記者廖耀東攝）

2023/11/18 20:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市第六選區（中西東南區）立委參選人江肇國今天下午成立與總統參選人賴清德聯合競選總部，現場湧進4000人，總統祕書長林佳龍、立委黃國書共同站台造勢，為他披彩帶、授旗，交棒意味濃厚。高雄市長陳其邁也特地到場為他助選，共同呼籲選民要選出真心實做的江肇國。江肇國承諾，過去林佳龍時代的規劃、黃國書委員的政見，未來他都將一一實現。

黃國書大讚江肇國比自己還優秀，一棒接一棒，江肇國當選就是他當選；林佳龍也說，他擔任市長前是這一區的立委，交棒給黃國書，現在再交給江肇國，當年他提出3支箭計畫推動大車站計畫、河川整治及促進文化復興，現在要繼續推動實現，一路看著江肇國從政，選出好人才，台中有好將來，呼籲讓江肇國當選，只要中西東南區過關，賴清德就高票當選。

江肇國細數自己的政治經驗，是理論實務兼顧、中央地方經驗都有，絕對有能力擔當一位好立委，延續林佳龍、黃國書在東南中西區的好表現，而且不說大話、不說謊話「做的永遠比說的還要多！」不同於其他政治人物常在網路用文字、照片騙人、割稻尾，有人連審預算、審法案都不會，如何有能力擔任立委？他已有20年的磨練，充足準備到立法院替民眾服務。

江肇國也說，盧秀燕和對手為了選舉，批評台中的立委在睡覺、都找不到人、沒有爭取建設，但實際上，黃國書是很認真為地方服務、評價很好的立委。地方建設跟民眾需要的是中央地方一同合作，不是相互對抗，更不是選舉到了還抹黑罵這些立委。

在政壇擁有好人緣的江肇國，也有來自各地的好朋友替他站台，總統府資政李茂盛、立委何欣純、莊瑞雄、林俊憲、政治評論員李正皓、藝人楊烈、在地議員鄭功進、黃守達、陳雅惠、李天生、前副市長陳大鈞、前議員邱素貞、在地里長等人都到場支持。

民進黨台中市第六選區立委參選人江肇國、總統參選人賴清德聯合競選總部成立，現場湧入4000人。（記者蔡淑媛攝）

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