林佳龍、黃國書交棒！江肇國接棒：他們的規劃政見 我一一實現
〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市第六選區（中西東南區）立委參選人江肇國今天下午成立與總統參選人賴清德聯合競選總部，現場湧進4000人，總統祕書長林佳龍、立委黃國書共同站台造勢，為他披彩帶、授旗，交棒意味濃厚。高雄市長陳其邁也特地到場為他助選，共同呼籲選民要選出真心實做的江肇國。江肇國承諾，過去林佳龍時代的規劃、黃國書委員的政見，未來他都將一一實現。
黃國書大讚江肇國比自己還優秀，一棒接一棒，江肇國當選就是他當選；林佳龍也說，他擔任市長前是這一區的立委，交棒給黃國書，現在再交給江肇國，當年他提出3支箭計畫推動大車站計畫、河川整治及促進文化復興，現在要繼續推動實現，一路看著江肇國從政，選出好人才，台中有好將來，呼籲讓江肇國當選，只要中西東南區過關，賴清德就高票當選。
江肇國細數自己的政治經驗，是理論實務兼顧、中央地方經驗都有，絕對有能力擔當一位好立委，延續林佳龍、黃國書在東南中西區的好表現，而且不說大話、不說謊話「做的永遠比說的還要多！」不同於其他政治人物常在網路用文字、照片騙人、割稻尾，有人連審預算、審法案都不會，如何有能力擔任立委？他已有20年的磨練，充足準備到立法院替民眾服務。
江肇國也說，盧秀燕和對手為了選舉，批評台中的立委在睡覺、都找不到人、沒有爭取建設，但實際上，黃國書是很認真為地方服務、評價很好的立委。地方建設跟民眾需要的是中央地方一同合作，不是相互對抗，更不是選舉到了還抹黑罵這些立委。
在政壇擁有好人緣的江肇國，也有來自各地的好朋友替他站台，總統府資政李茂盛、立委何欣純、莊瑞雄、林俊憲、政治評論員李正皓、藝人楊烈、在地議員鄭功進、黃守達、陳雅惠、李天生、前副市長陳大鈞、前議員邱素貞、在地里長等人都到場支持。