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陳其邁到台中挺子弟兵江肇國 透露「緊緊緊」綽號就是江取的

高雄市長陳其邁（右）說，「緊緊緊」綽號就是江肇國（左）取的。（記者黃旭磊攝）

高雄市長陳其邁（右）說，「緊緊緊」綽號就是江肇國（左）取的。（記者黃旭磊攝）

2023/11/18 20:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕高雄市長陳其邁今天下午到台中市，為子弟兵、前國會辦公室主任江肇國參選台中市立委站台。陳其邁在冷風中等候江肇國致詞約半小時才上台，疼愛之情溢於言表；陳其邁以台語致詞說，大家都知道我綽號叫做「緊緊緊」，但是我只是出嘴，半夜兩點打給江肇國，這個綽號就是他取的，取到全國出名，用心良苦一直操他，經過嚴格考驗知道是民進黨明日之星。

民進黨台中市第6選區（東南中西區）立委參選人江肇國，面對國民黨對手羅廷瑋挑戰，選情陷入苦戰，陳其邁特地趕了2個小時車程來到台中，在冷風中等待半小時後站台助選。

陳其邁說，感謝江肇國過去為國會辦公室付出努力，「暗時仔」三更半夜都會一個一個打電話，事情若做不好就要打電話給行政院，經濟部、內政部，我都在打電話給別人就睡覺了，換對方接到電話睡不著。

陳其邁表示，大家都知道我綽號叫做「緊緊緊」，但是我只是出嘴，質詢、預算案都是國會幕僚助理腳踏實地去看顧，江肇國當時是辦公室主任，在國會重大改革法案質詢前，半夜兩點打給他，「緊緊緊」就是江肇國取的，取到全國出名，經過嚴格考驗，知道他是民進黨明日之星，要半夜兩點才能睡覺。

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