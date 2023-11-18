江肇國競總成立 林佳龍轟盧秀燕：市長裝睡叫不醒

民進黨第六選區立委參選人江肇國舉行競選總部成立大會，總統府祕書長林佳龍站台。（記者廖耀東攝）

2023/11/18 18:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨第六選區立委參選人江肇國今天下午舉行競選總部成立大會，總統府祕書長林佳龍站台造勢，他提及，盧秀燕日前指台中的立委都在睡，身為前台中市長的他反批盧秀燕「市長裝睡叫不醒」，現在台中的大建設都是他們過去爭取來，盧秀燕為了變成她自己的政績，改計畫、變路線、還不提案，要取消重來，造成延宕。林佳龍喊話決戰中台灣、大台中，挺賴清德、江肇國，就是挺台中和台灣。

林佳龍說，盧秀燕喊要開工、完工，但台中的大建設都是我們過去爭取，如果沒有計畫，盧秀燕要怎麼動工、完工？前瞻基礎建設計畫是他與時任的立委去爭取，地方要配合款，有些是全國競爭型計畫，盧秀燕去取銷、也沒提案。

林佳龍氣憤憤難消指出，前瞻計畫爭取到福田水廠產再生水、中捷綠線延伸延申大坑，但他計畫藍線預算只要900億，現現暴增1600億，路線被改、沙鹿台鐵站共構及立體化，盧秀卻把路線改到4、500公尺的台灣大道，造成沙鹿陸橋區域會打結，行政院也說無法立體化。

林佳龍質疑，盧秀燕哪一個大建設是她爭取？國際會展中心，他爭取100億，盧秀燕為了要變成她的政績，取消再重來，造成中央補助拖到現在。

林佳龍說，他現在仍住台中，是通勤族，一樣如以前當立委一樣讓大家看得見，呼籲支持者只要中西東南區過關，讓江肇國當選，賴清德就高票當選。

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