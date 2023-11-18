連抽的菸都印「少年董」！彰化果菜批發商小開 全身名牌製毒賣移工

陳姓小開（圖右）被逮捕時，身穿名牌BURBERRY上衣，手上提著DIOR皮包。（警方提供、記者張瑞楨攝，本報合成）

2023/11/18 14:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕家中經營果菜批發的彰化縣陳姓青年家中經濟優渥，不料他卻染上毒癮，為了籌措吸毒之需，在雲林縣租房闢為煉毒工廠，中市警局刑警大隊偵一隊拘捕他時，發現其全身上下都是名牌，甚至連香菸都印有「少年董」三個大字，頗有土豪的氣勢，警方認為他販毒給越南移工，移送雲林地檢署偵辦，本月依毒品危害防制條例提起公訴。

26歲的陳男被警方逮捕時，上衣穿的是名牌BURBERRY上衣，手上提著DIOR皮包，牛仔褲也是名牌，堪稱一身都是名牌高檔貨。據指出，陳男是彰化縣一家果菜批發商的小開，平時經濟優渥，不料他卻染上毒癮而入不敷出，遂從事製毒、販毒牟利，為提高販毒營利成效，他涉嫌吸收外籍（以越南為主）移工協助販毒，將毒品販賣給外籍移工同鄉牟利。

警方是今年4至5月間，查獲越南移工持有毒品，向上溯源時，發現陳男涉嫌販毒，今年6月跟蹤時，見陳男及外籍移工搭乘電梯返回住處之際，員警一擁而上逮捕，經詳細搜索後，於陳男所攜帶背包與住處，分別查獲安非他命、愷他命、毒品咖啡包等毒品，但陳男否認販毒，另外，警方搜索發現，陳男的香菸包裝上，還標示印有「少年董」等字樣，研判陳男經營販毒事業，產製、販售一條龍，以「少年董事長」自居，現場員警不覺莞爾。

警方同時於現場逮捕失聯的越南籍武姓移工（26歲），查扣25包安非他命，毛重72.59公克，以及少量K他命與119包毒品咖啡包，以及氟-去氯-N-乙基K他命1袋，毛重1.21公斤，這是第三級毒品，全案移送雲林地檢署偵結，依販賣製造第二級毒品罪名，將陳男提起公訴。

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陳姓小開（圖右）被逮捕時，身穿名牌BURBERRY上衣，手上提著DIOR皮包。（警方提供）

警方趁陳姓小開（圖右）與失聯移工（右二）搭電梯時，一擁而上抓人。（警方提供）

陳姓小開全身名牌，甚至連香菸，都印有「少年董」，頗有宛如土豪的氣勢。（記者張瑞楨攝）

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