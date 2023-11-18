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今年空品較去年差 中部8縣市同步啟動無人機稽查露天燃燒

中部8縣市利用空拍機巡查露天燃燒。（環保局提供）

中部8縣市利用空拍機巡查露天燃燒。（環保局提供）

2023/11/18 13:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年受氣候條件影響，造成全台空品較去年不佳，1月至10月底台中市空氣品質PM2.5濃度達15.4微克，較去年同期增加2.6微克，目前正值稻作收割期，環保局今公佈前日中市等中部8縣市同步啟動無人機露天燃燒聯合稽查，共查獲4處燃燒行為，將依《空氣污染防制法》可開罰最高10萬元，另搭配陸面AI智慧判煙系統，以「天羅地網」陸空同步防堵空污季露燃。

環保局表示，今年氣候條件明顯影響全台空氣品質，秋冬季又屬空污好發季節，中部地區位於中央山脈背風側，受地形及氣候影響，容易形成背風渦漩導致污染物累積，因此透過「中部空污治理專案辦公室」邀集中部包含竹竹苗、彰投雲嘉等縣市，在11月16日同步啟動無人機，希望在大氣條件不佳的情況下，避免人為露天燃燒事件再度發生。

環保局指出，8縣市共出動28名人力、10架無人機，巡查約1480公頃稻作收割或燃燒好發地區，涵蓋面積約等同22座中央公園，共發現4處燃燒行為，將將依《空氣污染防制法》裁處1200元至10萬元罰鍰。

環保局說，中市今年共查獲174件露天燃燒，佈下天羅地網除有「空軍部隊」升空巡查，還有「地面部隊」透過AI智慧判煙系統同步監控，並擴大巡戈轄內可掌握的農廢露燃好發點位，全力遏止露天燃燒行為。

環保局長陳宏益表示，農業廢棄物焚燒處理是過時且污染空氣的錯誤行為，目前「最時尚」的作法包含使用益菌肥，除了提高稻稈的腐熟效率，也可增加土壤肥力促進作物生長；另外，環保局也推出「小農機具免費到府」好康活動來助攻，向民眾推廣就地「粉碎、翻耕、再利用」觀念及多元環保替代措施，希望民眾採行自然有機耕種工法，引領全民綠生活。

環保局提醒，市民朋友如需申請小農機具免費到府服務或使用益菌肥，皆可向環保局提出申請，有意願申請者可上網至「台中市政府環境保護局稻草再利用資訊平台載申請須知及表格，或是掃描QR碼即可下載申請。

空拍機巡查發現露天燃燒地點。（環保局提供）

空拍機巡查發現露天燃燒地點。（環保局提供）

環保局發放不燃燒稻草補助益菌肥給農民使用。（環保局提供）

環保局發放不燃燒稻草補助益菌肥給農民使用。（環保局提供）

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