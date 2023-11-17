為林家興站台 韓國瑜喊話：「像爆炸一樣」讓民進黨下台

韓國瑜到台中為立委參選人林家興站台，要選民「像爆炸一樣」讓民進黨下台。（記者廖耀東攝）

2023/11/17 20:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕前高雄市長韓國瑜今晚抵達台中大里瑞和宮，為國民黨台中市第7選區（大里太平）立委參選人林家興站台，他稱讚林家興對手、民進黨立委何欣純挑戰4連任，實力很強，隨即批評現在民進黨立委「滿腦子就是貪污」，連一個優秀的都沒有，要選民「像爆炸一樣」讓民進黨下台，選票投給民進黨選票會變成貪污鈔票。

韓國瑜由林家興、立委游毓蘭、台中市議員林碧秀及菜販林佳欣陪同，先到瑞和宮參拜，接著在廟埕開講，會場聚集近5百名支持者，有人熱情高喊「總統好」。 韓國瑜說，林家興在艱困選區挑戰對手四連霸，對手曾拿到14萬9000多票，挑戰4連任，實力實在很強。

韓國瑜說，立委有3個工作，首先是拒絕戰爭，台灣絕對不能戰爭；第二是向中央爭取資源，每年行政院總預算案出來，「就像吹生日蛋糕點蠟燭吹起來許願」，厲害的立委爭取資源比較多，台中大里太平一定要有捷運靠立委爭取；第三要解決大里及太平居民生活問題。

韓國瑜隨即話鋒一轉說，30多年前佩服民進黨立委，包括宜蘭陳定南、台北縣盧修一、雲林朱高正及台北市陳水扁，都很優秀一心為人民，自己身為國民黨立委都很敬佩，30多年過去了，「現在連一個優秀的民進黨，不貪不取，勤政親民愛鄉土都沒有」。

韓國瑜說，政府官員國防、外交、經濟、環保署長有一個優秀的嗎？離人民越來越遠，因為貪污賺錢太容易，何必辛苦為老百姓打拚，來「歪哥」（貪污）就好」，韓國瑜寧願在家裡睡覺（台語），也要拜託民進黨讓人民幸福。

韓國瑜說，大台中空汙肺癌死亡率這麼高，立委為何不認真做，滿腦子就是貪污，30多年前的民進黨精神不見了，他們已經墮落，讓民進黨下台改造，選票投給民進黨變成貪污鈔票。

林家興揮舞戰旗。（記者廖耀東攝）

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