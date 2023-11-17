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冷氣團來襲 武陵、福壽山進入賞楓旺季

武陵農場楓葉轉紅，吸引遊客上山。（記者張軒哲攝）

武陵農場楓葉轉紅，吸引遊客上山。（記者張軒哲攝）

2023/11/17 15:45

〔記者張軒哲／台中報導〕楓葉紅似火！11月首波冷氣團來襲，大梨山地區武陵農場與福壽山農場，楓葉逐漸換新裝，農場楓紅飄飄，大批遊客上山賞楓。福壽山農場松廬的楓葉逐漸轉色，預估11月下旬松廬楓紅最美；武陵農場國民賓館週邊楓葉近日也轉紅，11月每天訂房都客滿。

今年11月上旬氣溫偏高，昨天氣溫逐漸下降，大梨山地區也出現10度以下低溫。梨山地區楓葉陸續變色，楓葉較密集的福壽山與武陵農場奼紫嫣紅，楓葉紅黃橙紫，漸漸地換新裝。

福壽山農場松廬栽植了日本品種的掌葉楓，楓葉輕薄，楓紅隨著陽光呈現各種美景，鴛鴦湖周邊楓葉早已轉紅。福壽山農場今日指出，鴛鴦湖楓紅已接近尾聲，松廬楓葉這兩天受到低溫影響，進入黃綠紅交織繽紛的楓色，最佳賞楓期從11月下旬開始到12月初，遊客可以把握楓紅時期，造訪梨山，欣賞高山的精彩「楓」景。

武陵農場今日指出，場區目前楓紅陸續轉黃變紅，因氣溫驟降，國民賓館週邊楓葉轉色，露營區A1區楓紅已近尾聲，醒獅園附近及萬壽橋的迎賓楓等尚未轉紅，預估將隨溫度轉涼與日夜溫差等變化，陸續轉色，預估11月底至12月中旬是賞楓最佳時機。

福壽山農場楓葉逐漸變色，宛如置身日本。（記者張軒哲攝）

福壽山農場楓葉逐漸變色，宛如置身日本。（記者張軒哲攝）

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