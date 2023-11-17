小心熊出沒！登山客鳶嘴稍來山步道健行 巧遇黑熊爬坡

黑熊出沒於鳶嘴稍來山步道。（民眾蔡先生提供）

2023/11/17 09:21

〔記者張軒哲／台中報導〕近日台中市蔡先生至鳶嘴稍來山步道登山時，見到一隻台灣黑熊出沒步道旁，趕緊向林業及自然保育署台中分署該分署通報。大雪山國家森林遊樂區及周邊谷關七雄山域，是台灣黑熊在北台灣重要的棲息環境，民眾進入山區活動，務必遵守無痕山林準則，隨身攜帶熊鈴，避免與熊不期而遇。

林業保育署台中分署今日表示，蔡先生於平日白天獨自行走鳶嘴稍來山步道時，聽見不遠處有動物腳步聲，抬頭發現一隻黑熊正在爬坡，立即停下腳步，確認黑熊已朝反向離去後，以手機記錄影像後通報，台中分署已致贈通報小禮，感謝民眾熱心通報。

台中分署長期在大雪山國家森林遊樂區及周邊山域進行黑熊族群監測調查資料發現，黑熊活動軌跡往北可到南坑山近大安溪，往東到梨山地區，往西至白冷山谷關地區，往南至東卯山近大甲溪，範圍十分廣，其中有許多活動點位集中在大雪山國家森林遊樂區範圍內，趁遊客不注意時穿越步道或林道。

黑熊嗅覺十分敏銳，遊客進入大雪山國家森林遊樂區及谷關七雄等黑熊活動山域時，應落實無痕山林準則，將個人食物管理好，切勿在山林內遺留廚餘垃圾，吸引黑熊前來覓食；登山健行活動不在晨昏時刻單獨行動，同時可攜帶熊鈴或播放音樂發出聲響，避免與熊不期而遇；如巧遇黑熊請保持鎮靜，不尖叫奔跑，以面對黑熊的方式緩步後退離開，黑熊一般不會主動攻擊人類，在確認安全後，請立即向林業保育署台中分署通報黑熊出沒位置，享受這片有熊森林的同時，也能當個友熊的旅人。

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