台中校園菸蒂撿不完 師生撿拾還被嘲笑

校園全面禁菸（含電子煙），若民眾於校園等禁菸場所吸菸，可處2000元至1萬元罰鍰。（記者蔡淑媛翻攝）

2023/11/16 21:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕菸害防制法新規定各校園全面禁菸，國民健康署及衛生局將到校稽查菸害防制情形，由於中市校園均有開放給社區民眾使用，有學校老師向台中市教育產業工會反映，師生這近一個月來校園菸蒂撿不完，有外校民眾到校園打球亂丟菸蒂、在校園周邊行人道抽菸丟煙蒂，甚至嘲弄老師撿得好可憐，老師大罵「民眾亂丟的菸蒂為何要學校負責！」

菸害防制法規定各級學校及其他供兒少教育或活動為主要目的場所全面禁止吸菸，中市教育局上月發文給各校指國健署及教育局將到校稽查，各校也展開撿煙蒂大作戰，針對校園下課後及假日開放給外校民眾活動，不少民眾仍無視校園及校門口、周邊人行道禁菸，並亂丟菸蒂，包括廁所、樓梯也一堆，讓師生菸蒂撿不完。

有不少國小老師反映，晚上來校打球的民眾吸菸、亂丟菸蒂，隔天只能帶學生狂撿；學校旁人行道的菸蒂掃不完，總有民眾躲在樹叢抽菸，學生戲稱撿拾的香煙、煙盒原本買要3、40萬，還有民眾邊看看師生撿煙蒂邊抽菸亂丟、取笑帶隊老師為什不叫學生撿，甚至老師向他們宣導無菸環境時還被嘲弄「以為要呼籲我們多生孩子！」讓老師非常氣憤。

投訴老師指，校外人士在校園違法抽菸及丟菸蒂，質疑校園開放政策是否應適度調整，不然校園開放給外校民眾使用，違反害學校被罰，這到底是誰的錯？建議學校每發現一根菸蒂就暫停開放一天或一週，學校不應無限度退讓，老師及學生幫違法民眾收拾善後，應適可而止。

教育局表示，已加強嚴格要求台中市各級學校及幼兒園依菸害防制法規定辦理，在校園入口處設置明顯禁菸標示，也公告全市高級中等以下學校校門口，以及附連人行道範圍為全面禁止吸菸場所，並於校園周邊人行道設置警告標示。

教育局指出，考量學校周邊社區民眾運動需求，校園仍有開放場地需要，教育局將透過多元管道加強宣導校園禁菸觀念，各校若發現有民眾於校園吸菸可勸請離校並向衛生局通報檢舉，吸菸民眾若不聽從管理人員指揮或勸導，必要時得依校園場地開放管理規定請轄區警察人員協助。

衛生局也提醒，自112年3月22日起，校園全面禁菸（含電子煙），若民眾於校園等禁菸場所吸菸，可處2000元至1萬元罰鍰，並檢舉。

校園全面禁菸（含電子煙），若民眾於校園等禁菸場所吸菸，可處2000元至1萬元罰鍰。（市府提供）

台中校園及周邊人行道被亂丟菸蒂。（台中市教育產業工會提供）

台中校園及周邊人行道被亂丟菸蒂。（台中市教育產業工會提供）

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