台中漏水率六都第一 水公司年投入12億多汰管補漏

為降低台中漏水率，自來水公司第4區處近5年平均每年投入約12.34億元，進行汰管工程。（記者陳建志攝）

2023/11/16 19:57

〔記者陳建志／台中報導〕2021年台中遭逢近半世紀大旱，一度實施供5停2二的限水措施，讓民眾體會水資源的珍貴，而台中漏水率六都第一，如何減少漏水成為民眾關心的課題，自來水公司第四區處表示，漏水主因是921大地震後管線重創，為減少漏水率，近年積極投入汰管工程，近5年平均年花約12.34億，汰換140.9公里，讓每天漏水減少約4.8萬噸，今年預計降至15.01％，持續降低漏水率。

自來水公司第四區處張裕浩處長表示，區處管理的供水系統串聯橫跨台中市及南投縣，管線總長9469公里，長度居六都第一，加上921地震台中、南投屬重災區，管線嚴重受創，但當時為了儘早恢復供水，僅抽換斷層帶經過的管線，其他則以發現漏水後再修漏方式辦理修復，造成漏水率較高。

張裕浩表示，為了降低漏水率，並避免造成交通、商業等重大衝擊，減少民眾生活不便，採分年逐步執行降低漏水率計畫，每年都投入經費進行汰管工程，從2018年到2022年，近5年平均每年投入約12.34億元，年均汰管140.9公里，讓漏水率從18.65％減少為15.67％，每日約減少漏水4.8萬噸，一個月就減少漏水144萬噸，接近全市1天的用水量。

自來水公司表示，具體降低漏水率的措施包括，「水壓管理」：隨時觀察水壓變化，發現比正常值低就積極查漏；「提升修漏速度及品質」：破管要求1天內就修好；「主動防治漏水」：分區計量管網建置隨時觀察變化；「管線資產維護」：將塑膠管汰換為更耐用的延性鑄鐵管等4大策略。

自來水公司表示，近年因缺工，加上無法雇用外籍勞工，導致汰管速度受限，強調「目前就算再增加經費，恐怕也找不到工人施工」，目前汰管的標準是每公里、每年破管5次列為最優先汰換區域，分年逐步執行汰管計畫，以今年來說，包括西屯區上安路周邊、北區自強街周邊、太平區長安路周邊、大里區現岱路周邊等區域都將進行汰管工程，持續降低管線漏水。

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