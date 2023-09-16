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台中四方客運無預警停駛脫漏班 交通局開罰：明正常營運

四方客運今天（15日）再因公司財務問題及積欠員工薪資，無預警停止多個路線班次。（台中市交通局提供）

四方客運今天（15日）再因公司財務問題及積欠員工薪資，無預警停止多個路線班次。（台中市交通局提供）

2023/09/16 21:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕在台中市擁有10多條公車路線路權的「四方客運」，今年4月傳出積欠員工薪資，導致駕駛員「集體請假」，今天再因公司財務問題及積欠員工薪資，無預警停止多個路線班次營運。台中市交通局說，有7成班次無預警停止或脫漏班，將開罰，要求立即改善，四方所有營運路線，明天（16日）起恢復正常班次營運。

交通局調查，今天四方68路（含延駛）、88路及245路（含繞駛）經計算未發車路線約有7成公車班次出現異常情況，對脫漏班情況將依契約規定自動稽查，每漏班1班罰5000元，班班開罰，另將依《公路法》擅自減班的規定依情節輕重開罰業者9000元到9萬元。

交通局說，之前並未接獲四方營運要停止部分路線，經調查，四方每月薪資分月初及月中2次發放，因公司內部問題，9月中的薪資未按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿。交通局已透過提前將補貼款預撥給業者，協助業者增加現金流，但四方公司仍產生拖欠司機薪資及停駛減班情形。

交通局嚴正譴責四方公司罔顧企業、社會責任，無故積欠薪資影響駕駛員生計，且惡意減班，除了侵害公司員工權益，也影響台中市民眾乘車權益，雖已成功協調四方公司明天起恢復正常營運，但如有任何突發狀況，相關緊急代駛機制也已備妥，維護市民搭乘權益。

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