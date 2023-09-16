台中龍井表揚金婚、鑽石婚夫妻 里長伯、9旬伉儷獲獎

龍井區表揚133對婚齡過50年夫妻，兒孫滿堂團聚合影。（記者黃旭磊攝）

2023/09/16 21:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕龍井區表揚133對婚齡過50年夫妻，其中，金婚（婚齡50載）有101對伉儷、鑽石婚（婚齡60載）27對及白金婚（婚齡70載）夫婦5對，新庒里長陳進爵與妻子結婚50多年，透露相處就是體貼不多話，而竹坑里長許麗珠有里民結婚超過70年，老夫妻年逾90歲相攜一甲子。

「112年金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動」今天在龍井區公所禮堂舉行，台中市地政局長吳存金到場向受獎伉儷致意，數百名銀髮夫妻結縭超過50年歲月，互相扶持走過人生大半歲月，兒孫滿堂溫馨感人，區長戴燕如致贈紀念獎牌及紀念品表達祝福。

戴燕如強調，夫妻廝守走過一甲子，也有舉案齊眉70多年，從旁人看來相當不簡單，面對生活考驗，夫妻首重互信互愛、體諒，相互包容才能成就家庭和諧。

會場到處洋溢幸福笑聲，受獎夫妻帶著數十名子孫拍照，留住全家團聚紀念，也有親友建議升級台中市敬老愛心卡應更多元使用，減輕長輩經濟負擔，至於也應增設長青學苑及社區照顧關懷據點，方便長輩多元學習。

龍井區里長聯誼會主席張文慶說，陳進爵里長與妻子結褵50年，恩愛和諧受外人稱羨，竹坑里民眾結婚70週年，夫妻年逾90歲仍相敬如賓，成為里內和諧家庭表率。

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