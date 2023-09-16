台中太平中秋送暖350戶居民 視障嬤帶孫感動致謝

永成里長陳秋嬋（中）發放中秋暖心物資。（記者黃旭磊攝）

2023/09/16 19:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過兩週就是中秋節（29日），太平區公所今天舉辦舉辦中秋慰問活動，由區長許貴芳、台灣省星光愛心協會捐贈350戶弱勢家庭，每戶紅包1仟元及月餅暖心物資，中山、建興及中興等20里里民受惠，視障嬤帶10歲孫感受暖意致謝。

星光愛心協會前身「無名愛心會」，由創會會長侯水河於1983年成立，40年來除了疫情每年舉辦愛心捐血、公益募款餐會，關懷貧病孤苦老人、肢體不便及低收入家庭，會員念及「上天給予及時行善機會，要廣布恩澤」理念，秋節前募款籌資行善。

許貴芳表示，感謝協會默默行善多年，結合社會資源分配，用心將每一分錢都用到需要幫助民眾，而此次發放350份紅包物資，低收弱勢家庭獲及時雨挹注，讓社會更溫馨溫暖。

捐贈儀式今天於公所前廣場舉行，由最年輕的永成里長陳秋嬋（29歲）捐贈居民，包括大興、東平、光明、聖和、黃竹、頭汴、中政、建國、光華、永平、太平、平安、東和、坪林、東汴、中平等20里里長，帶領受贈家戶感受關懷。

星光愛心協會會長廖繼甫說，有視障阿嬤帶10歲男孫獨立生活，原本拒收禮金說「日子節儉還能過，請分給更需要的人」，堅強無私信念讓會員深受感動。

太平區公所、台灣省星光愛心協會發放中秋暖心物資。（記者黃旭磊攝）

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