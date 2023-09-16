父親過世辦法會 哥哥被罵「不孝」......靈堂前打趴弟弟

高等法院台中分院認為林男已道歉賠償被害人，雙方和解，減刑改判1年，並宣告緩刑5年。（記者張瑞楨攝）

2023/09/16 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子的父親於2020年過世，家族舉辦六七法會，弟弟罵他不孝，他氣得在靈堂前將弟弟打趴在地，還打了弟媳與姪女，另外，他是一間家族企業（弟媳擔任負責人）的股東，他要求公司職員給他看財務報表未果，氣得把文件掃到地上，翻倒辦公桌與電腦，持文件夾砸人，威脅「公司到7月1日截止，你們全部都不用來了」，被11名職員提告，他賠償職員並道歉，也向弟弟道歉求得原諒，法院判決1年徒刑，緩刑5年，全案確定。

判決書指出，林男與弟弟都是一家公司股東，弟媳是負責人，2021年6月10日，林男到公司想看財務報表，會計等職員說要請示負責人，引發林男不悅，辱罵髒話，以及「衝三小」、「就是你們這些爛貨，才會把公司的業績搞的這麼爛」，之後，把辦公桌上文件物品掃到地上、翻倒辦公椅及桌上電腦螢幕，又持辦公桌上檔案夾砸人，威脅「我就坐在這兒20分鐘，你日報表跟月報表沒有，我把整個全部換掉」、「公司到7月1日截止，你們全部都不用來了」，共11名員工提出告訴。

林男的父親同年5月過世，家族於同年6月30日舉辦法會，林男於靈堂前，與弟弟發生口角，他把弟弟打得倒地，過程之中，還打傷弟媳與姪女2人，其中，弟弟與姪女提起傷害罪告訴。

台中地院審理時，林男宣稱沒有強制、公然侮辱、恐嚇等犯行，他進入辦公室等了10幾分鐘，請職員拿出報表，職員卻推說董事長不給，他當時被激怒，「我沒有辦法確認那天實際上到底講了什麼，就算有說也不是對在場的人說」，「我在罵的時候沒有經過大腦，沒有想要侮辱人的意思」，他沒有說「把你們全部換掉」，他也沒有辱罵賤貨等語詞，沒翻桌丟擲文件，而是不經意把文件隨手一丟，沒有砸人之意。

至於在父親靈堂前毆打弟弟等人，他解釋說，是因為弟弟罵他不孝，他才把弟弟推到外面去，之後演變成互毆，他強調自己沒有打姪女。

台中地院認為，林男在辦公室內大聲罵人、掃桌等行為，確實造成職員的恐懼，11位職員於台中地院審理時，經隔離交互詰問，證述內容核屬相符，足以採信，至於毆打弟弟部分，法官勘驗錄影檔案屬實，認定林男觸犯強制罪與兩次的傷害罪，強制罪判刑7月，傷害罪判刑各5月與4月，各執行7月（不得易科罰金）與7月（可易科罰金）。

林男上訴二審，宣稱他心繫公司整體業務所致，言語極為不雅、不妥，但誠心對於11名員工道歉，並已達成和解，賠償各5萬元且已給付完畢，請求給予從輕量刑；至於弟弟與姪女的傷害罪部分，他也向弟弟與姪女道歉，請法院參酌告訴人13人之意見，從輕量刑。

高等法院台中分院認為林男已有悔悟，傷害罪的宣告刑維持原判，強制罪部分則改判6月，可易科罰金，強制與傷害罪合併執行1年，可易科罰金，緩刑5年，條件是提供40小時義務勞務，及接受法治教育課程6場次，全案判決確定。

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