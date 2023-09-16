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忠孝路夜市攤販占用道路被開上百張勸導單 議員盼中市府輔導

忠孝路夜市最近被瘋狂檢舉，攤販在非營業時間，未將攤車、攤架移除，占用道路、影響交通，遭聯合稽查開出逾百張勸導單，議員江肇國、陳雅惠與經發局、夜市主委會勘。（記者蔡淑媛攝）

忠孝路夜市最近被瘋狂檢舉，攤販在非營業時間，未將攤車、攤架移除，占用道路、影響交通，遭聯合稽查開出逾百張勸導單，議員江肇國、陳雅惠與經發局、夜市主委會勘。（記者蔡淑媛攝）

2023/09/16 15:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市忠孝路觀光夜市攤販，最近被瘋狂檢舉，在非營業時間，未將攤車、攤架移除，占用道路、影響交通，經發局及警方在上月聯合稽查開出逾百張勸導單，要求違規攤販限期改善，另有4攤被開罰、另一家被連續開單，攤商大嘆生意難做，市議員江肇國、陳雅惠接獲陳情後會勘盼市府輔導攤販符合營業規範，兼顧攤商與用路人權益。

經發局市場管理科長蔡永福表示，忠孝路觀光夜市為道路型攤販集中區，核准使用的道路範圍屬公有土地，非營業時間應將道路上攤架、攤棚移除，回歸原有用途，供用路人使用，為有效管理該攤集區營業秩序及充分給予攤販改善機會與時間，經發局將給予3個月的輔導期限，並協助輔導攤販符合營業規範。

江肇國、陳雅惠邀蔡永福、忠孝路觀光夜市攤販集中區管理委員會主委曾再富、轄區正義派出所員警等人到忠孝路夜市會勘，前市議員、市政顧問邱素貞也到場關心，議員希望大家各退一步，將心比心，站在攤商和用路人之間找到平衡，讓攤商能夠安心做生意，消費者也可確保用路安全，也呼籲市府輔導代替開罰，攤商盡量能將攤位在非營業時間移至安全位置，還路於民，保障用路人安全。

曾再富說，忠孝夜市共有180間合法攤位，經發局在8月23日及24日前往稽查，其中I02攤遭經發局開立勸導單，限期改善；另4間被警察局各開罰1200元，另外一間黃金魯味被連續開單，昨天再被開單，大嘆生意難做，管委會將持續督促勸導，非營業時間還路於民，以維周邊環境交通及行人安全，但他也說，攤販營業結束後，攤車與生財器具無處安置問題，希望政府協助攤商，尋找適合地點。

針對限期改善的違規攤商，蔡永福指出，將進行複查，仍未改善者，將依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，處行為人3000到6000元罰鍰，未來將協助輔導管委會尋找幾處適合空間，容納攤車與生財器具。

忠孝路夜市最近被多次檢舉，攤販在非營業時間，未將攤車、攤架移除，占用道路、影響交通，遭聯合稽查開出逾百張勸導單。（記者蔡淑媛攝）

忠孝路夜市最近被多次檢舉，攤販在非營業時間，未將攤車、攤架移除，占用道路、影響交通，遭聯合稽查開出逾百張勸導單。（記者蔡淑媛攝）

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