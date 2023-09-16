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台中擠下中國三亞 獲「2026年TPO論壇」主辦權

亞太城市旅遊振興機構全體與會代表合照。（台中市府觀旅局提供）

亞太城市旅遊振興機構全體與會代表合照。（台中市府觀旅局提供）

2023/09/16 13:29

〔記者張軒哲／台中報導〕「亞太城市旅遊振興機構」（簡稱TPO）9月12日至15日在韓國全州市舉辦2023年總會，台中市副市長王育敏率隊赴韓參加，成功爭取「2026年TPO第10屆論壇」的主辦權，台中擠下中國海南省三亞市，自國際舞台脫穎而出，為國際觀光發展建立一大里程碑，屆時TPO在亞太地區各會員城市代表、觀光旅遊業專家等將赴台中參加論壇，與在地產官學資源互動交流，為觀光產業挹注經濟成長、人才培育的養分。

台中市觀旅局今日表示，此次台中市與中國海南省三亞市競爭論壇主辦權，在總會上向TPO主席及亞太會員城市代表們行銷台中，2024年論壇主辦權由在場的會員城市代表進行投票，票數高者得，另一城市則列為2026年論壇主辦城市；台中市從地理位置優勢、整合行政資源能力、重大國際活動實績，到交通建設、觀光旅遊等相關資源，使現場的會員城市印象深刻，最後投票結果台中市與三亞市10比10平手，競爭相當激烈、不相上下，最終在TPO主席徵詢在場會員城市意見並取得共識後，決議依申請文件的投遞時間先後依序主辦論壇，故2026年論壇將在台中市舉辦。

現場的會員城市有中國廣州市、張家界市、越南胡志明市、印尼雅加達等20個亞太地區城市，其中來自馬來西亞、印尼及韓國等多個會員城市均表示，已等不及2026年到來，表示台中市的簡報令人驚艷且印象深刻，期待有機會能到台中旅遊，體驗觀光旅遊、智慧、永續、多元產業並存的國際級城市。

觀旅局指出，此次出訪總會期間，也拜會TPO秘書長禹景夏、主辦城市全州市府、台中市友好城市昌原市。觀旅局指出，台中市府自2011年加入TPO以來，每年皆積極參與該組織的各項行銷計畫、活動等，使台中觀光旅遊躍升國際舞台，除了爭取論壇主辦權，也參加觀光推廣活動，期望促進台中國際觀光成長，並與其他會員城市建立更緊密的合作關係，促進觀光資源的共享與交流。

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