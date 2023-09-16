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顏寬恒宣布高鐵特區設全聯 林靜儀敬佩「知道哪裡有土地」

顏寬恒宣布今年底在烏日高鐵特區增設全聯福利中心。（顏寬恒提供）

顏寬恒宣布今年底在烏日高鐵特區增設全聯福利中心。（顏寬恒提供）

2023/09/16 12:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區立委選情增溫，國民黨參選人顏寬恒宣布今年底在烏日高鐵特區增設全聯福利中心，現任民進黨立委林靜儀回稱，敬佩對手致力廠商合作，哪裡有土地都知道，反觀自己團隊競選總部在哪裡，都要拜託大家幫忙找，至於高鐵特區居民更關心交通壅塞問題。

去年年1月立委補選，林靜儀在烏日區贏最多（3945票），顏寬恒今天在對手大票倉宣布全聯烏日高鐵特區店設於環河路五段，預計將在年底開始營運，挹注在地商機及就業獲地方民眾好評。

顏寬恒說，烏日高鐵特區大樓建案林立，2021年9月收到民眾反應缺乏大型賣場，全聯找不到適合土地，協助找到12筆資料，其中3筆較符合全聯地段與坪數需求，但租金過高須協調，安排地主與全聯代表磋商，去年年1月磋商成功取得價格共識。

顏寬恒強調，全聯請求協尋價格適當施工團隊，經以成本價找尋友好廠商於今年初動工、年底正式營運，希望為地方帶來更多繁榮商機，服務鄉親朋友。

林靜儀表示，高鐵特區民眾越來越多，上下班交通壅塞需規劃中捷大慶、烏日站高架化，海線地區也要建置雙軌，不過，還是很敬佩對手對於廠商合作協助，哪裡有土地都知道，自己團隊競總在哪裡都要拜託大家找。

林靜儀（中）敬佩對手知道哪裡有土地。（記者黃旭磊攝）

林靜儀（中）敬佩對手知道哪裡有土地。（記者黃旭磊攝）

全聯烏日高鐵特區（烏日環河店）設點位置。（顏寬恒提供）

全聯烏日高鐵特區（烏日環河店）設點位置。（顏寬恒提供）

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