月老網路票選第一名！樂成宮辦未婚聯誼 男性5分鐘額滿

樂成宮舉辦未婚男女聯誼，在月老的牽線之下，希望200對男女能於明年有好消息。（樂成宮提供）

2023/09/16 12:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市樂成宮祭祀的月老星君，於網路票選排名全台灣第一名，該宮今天（16日）舉辦月老祝壽典禮，以及「樂見真愛、成就幸福、月老慶生締佳緣」的未婚聯誼活動，男性5分鐘額滿，女性5天額滿，參加的400名未婚男女中，最年輕26歲，「最成熟」是45歲，樂成宮董事長何敏誠說，期待明年可以聽到結為連理的好消息。

樂成宮是國定三級古蹟，希望藉由此一「月老慶生締佳緣」活動，牽起青年人婚姻橋樑，此活動報名很踴躍，樂成宮基於公信力，透過官方網站受理報名，400名額中男女各半，男性於5分鐘額滿，女性5日額滿，統計顯示，報名者有6成年齡介於32至37歲，此年齡層事業、個性都穩定成熟，不乏高學歷或是在事業上有所成就者，包括科技業工程師、公教人員、經理、銀行行員、醫護人員、公司負責人等，個個都是社會菁英。

台中樂成宮董事長何敏誠表示，鼓勵大家敞開心胸，放開束縛，勇於自我表達，展現誠意與熱情，進而覓得心中理想伴侶，實現月老星君「樂見真愛、成就幸福」的祝福，此次參加未婚聯誼最年輕是26歲，最成熟的是45歲，他希望這200對年輕人，明年能踏上紅地毯的另一端。

400名未婚男女中，最年輕26歲，「最成熟」是45歲。（樂成宮提供）

台中市樂成宮祭祀的月老星君，於網路票選排名全台灣第一名。（樂成宮提供）

樂成宮董事長何敏誠（左）希望200對年輕人，明年能踏上紅地毯的另一端。（樂成宮提供）

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