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谷關吊橋整修啟用變身「彩虹吊橋」 遊客坦言配色俗氣

谷關吊橋整修開放，橋體漆上橘黃色與紅色，被喻為彩虹吊橋。（記者張軒哲攝）

谷關吊橋整修開放，橋體漆上橘黃色與紅色，被喻為彩虹吊橋。（記者張軒哲攝）

2023/09/16 11:18

〔記者張軒哲／台中報導〕疫情解封後，台中谷關風景區假日遊人如織，繼去年捎來吊橋整修開放後，今年3月谷關吊橋封閉整修，本週已完工開放通行。谷關遊客可從兩座吊橋跨越大甲溪至溫泉巷遊逛，或至捎來步道健行。吊橋以彩虹吊橋為主題，漆上橘黃色與紅色，但有民眾認為色彩過於鮮豔有點俗氣，一點都不唯美。

谷關溫泉區有三座跨越大甲溪吊橋，分別是龍谷、捎來、谷關吊橋，長度約1百公尺左右，由於龍谷吊橋是通往龍谷樂園的私人吊橋，自921地震後，封閉至今。另外，捎來吊橋地處谷關郵局旁，2020年8月封閉，施工一年多，去年春節前完工通行。

谷關溫泉飯店旁的谷關吊橋，興建於1986年，為確保通行安全，進行保養維修。和平區長吳萬福表示，谷關吊橋總長度約95公尺，因橋索生鏽、垂吊索扣件不足、抗風索鬆弛等情形，經工程整建後，12日剪綵開放使用。

和平區公所指出，谷關吊橋總工程經費為1739萬5千元，此次吊橋漆上紅色與橘黃色，護網以泰雅原住民圖飾點綴，讓遊客安心穿行。

隨然谷關吊橋披彩衣，嶄新外觀評價不一，但橋體比以往更加安全牢固。谷關溫泉社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關吊橋這次是大修建，基本上可說是整個換新的，所以大部分的人反應是正面的。

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