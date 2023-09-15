禍首找到了！台中大里連日惡臭 何欣純：外縣市製藥污水引起

立委何欣純（左1）至大里工業區調查惡臭來源。（記者黃旭磊攝）

2023/09/15 20:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區十九甲、工業區及溪南地區，8月25日起連續十多天傳出空氣惡臭，經台中市環保局空拍確認來自工業區污水處理廠，而民進黨立委何欣純、工業局代表洪清水今天（15日）確認為外縣市製藥廢液未處理妥善，要求立即停收外地廢液。

大里工業區及鄰近十九甲河堤一帶，民眾近日聞到疑似榴槤、塑膠惡臭，經環保局及工業區服務中心查出工業十四路、二十路口，有明顯刺鼻異味飄散，源頭在於8月21日起接收外縣市製藥廠事業廢液。

何欣純表示，與工業局工業區環境保護中心副執行長洪清水、大里工業區服務中心主任鄭明瑜了解起因，發現高達80噸廢液未妥善處理，要求抽回廢液並移至外廠焚燒，同時，污水廠須立即停收外地廢液，加強防治處理設施。

何欣純說，污水處理廠需在9月底前，完成固定式密閉式玻璃纖維覆蓋設備，並建立收受管控及風險評估機制，組成專家評審小組管控，絕不能再次發生惡臭外洩。

至於惡臭來源及成因；環保局指出，廢液偏酸似榴槤味的刺鼻異味，經工業區廠協會反映，9月4日停止事業廢液，總計收受80噸，其中61噸進入污水廠流程淨化，尚有19噸將陸續抽取處理。

服務中心強調，與市府合作於異味陳情熱區，設置移動式空品監測車，若檢測超過固定污染源空氣污染物排放標準，依違反空氣污染防制法規定可處2千萬元以下罰鍰。

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