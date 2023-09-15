沙鹿「地獄路口」新設紅綠燈 正式啟用

沙鹿區沙田路、四平街新平巷口十五日號誌燈正式啟用。（記者張軒哲攝）

2023/09/15 16:51

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區沙田路、四平街新平巷口，緊鄰光田醫院，今年6月剛發生一名女子過馬路，等了24輛汽機車都不禮讓，結果被機車撞上，7月又發生機車未停讓行人，差點肇事，被喻為海線地獄路口。12日該路口架設好紅綠燈，卻遲未啟用，台中市府交通局指出，今日已經開始運作，因新號誌剛啟用，籲請用路人遵守。

沙田路是沙鹿主要幹道，四平街新平巷口鄰近沙鹿市場，週邊有沙鹿火車站、光田醫院，銀行、速食店跟商家林立，堪稱沙鹿市中心，平日車水馬龍，人車爭道。因距離此路口90公尺外鎮南路、沙田路口有紅綠燈；今年6月發生行人29歲吳姓女子遭撞後，用路人安全引起議論，市府會勘後已先畫設綠斑馬，提高駕駛能見度，研擬裝設紅綠燈。

在沙田路上班的陳小姐說，路口地處市區，加上沙田立體停車場啟用後，許多行人穿越馬路，險象環生，導致沙田路與四平街新平巷口常有小車禍，每次穿越路口要東張西望，小跑步過馬路，總算設置號誌燈，不管是行人或駕駛，要多加留意號誌燈已啟用，應該要過一段時間才會習慣紅綠燈。

台中市府交通局指出，沙鹿區光田醫院前紅綠燈號誌，今日已開始運作，請民眾務必遵守號誌燈通行。

沙鹿區沙田路、四平街新平巷口尚未裝設號誌燈前，人車爭道。（記者張軒哲攝）

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