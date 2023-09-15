誰知來電的是誰！盧秀燕指不給進口蛋資料 農業部還原竟是用電話就要索資

台中市長盧秀燕在台中市議會稱曾向農業部索取蛋品流向，但農業部不給，農業部今表示是請台中市府依程序索資，並未拒絕。原來這是台中市府人員一開始用一通無法證明身分的電話就要索取資料。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2023/09/15 17:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中市長盧秀燕昨天上午在台中市議會稱曾向農業部索取蛋品流向，但農業部不給，農業部今（15日）表示是請台中市府依程序索資，並未拒絕。原來這是台中市府人員一開始用一通無法證明身分的電話，就想逕行拿資料。

曾任立委、從政多年的盧秀燕，竟連索取政府資料的程序都搞不清就開砲？台農蛋品將9月24日到期的專案進口巴西蛋效期標錯為10月5日，該公司已主動將這批錯標但仍在效期內的巴西蛋下架，盧秀燕昨天上午在市議會表示，曾向農業部要進口蛋流向以利稽查，但農業部不願提供。

農業部表示，經查有相關同仁接獲自稱是台中市食安處承辦人員電話了解進口蛋是否安全並索取相關資料，而同仁回覆專案進口雞但在邊境都通過防檢署的逐批檢疫，以及衛福部食藥署的逐批食安檢查，合格後才能入境，表示政府都有嚴格安全把關機制，也因來電無法確認其單位與身分，建議這位自稱是台中市府食安處人員應依程序來函索取資料。

農業部表示，已於昨日晚間接獲台中市府農業局來函索取相關資料，將依程序辦理回覆。

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